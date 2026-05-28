Il Leghista Eterno pubblica un post sulle Crociate: polemica social

Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Ferenc Venturelli, noto sui social come “Eterno”, torna al centro delle polemiche dopo un nuovo post pubblicato online. Nella foto compare la scritta: “Non lascerò che le Crociate abbiano combattuto inutilmente, mai!”, accompagnata da una lunga riflessione sul ruolo storico delle Crociate e sulla lotta all’estremismo islamista radicale. “Le Crociate sono da condannare? Per me la storia va studiata, non cancellata. Erano tempi durissimi, in cui l’Europa si difendeva da invasioni, guerre e fanatismi religiosi”, scrive Venturelli nel post, precisando però che questo “non significa giustificare ogni violenza del passato”. Nel messaggio attacca anche quella che definisce “una lettura ideologica dove l’Occidente deve sempre sentirsi colpevole”, sostenendo che “combattere l’estremismo islamista radicale oggi significa difendere libertà, sicurezza e identità”. La frase finale ha acceso immediatamente il dibattito online: “C’è gente che è morta per combattere il fanatismo islamico e ora alcuni sinistri vorrebbero dare il Paese in mano a loro. Tutto questo non lo accetto e mai lo farò. Italia cristiana e mai musulmana”. Il post ha diviso i social tra sostenitori e critici, riaprendo il confronto su immigrazione, identità nazionale e rapporto tra religione e politica.