‘Il Mio Posto È Qui': Un incontro speciale con Daniela Porto e Cristiano Bortone al The Space Cinema di Catanzaro!

“Il mio posto è qui”: sabato 11 maggio alle 21:30 Daniela Porto e Cristiano Bortone saluteranno il pubblico del The Space cinema di Catanzaro

CATANZARO, 09 MAG. - Imperdibile appuntamento al The Space Cinema di Catanzaro fissato per sabato 11 maggio alle ore 21:30, quando i registi Daniela Porto e Cristiano Bortone accoglieranno gli spettatori in sala per un caloroso saluto prima dell’inizio de “Il Mio Posto È Qui".

L'opera prima di Daniela Porto, che ha scritto e diretto con Cristiano Bortone, affronta con empatia i diversi aspetti della discriminazione: all’indomani della fine della Seconda Guerra mondiale, in un piccolo paese calabrese, l’incontro tra Marta, interpretata da Ludovica Martino, ragazza madre promessa in sposa ad un uomo che non ama, e Lorenzo, interpretato da Marco Leonardi, l’omosessuale locale conosciuto come “l’organizzatore dei matrimoni”, fa nascere una profonda amicizia che porta la giovane ragazza a sfidare i pregiudizi della comunità che li circonda e a lottare per trovare il proprio posto nel mondo come donna.

È possibile acquistare i propri biglietti per assistere alla proiezione con i saluti in sala sul sito di The Space Cinema al seguente link: