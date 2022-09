Il mondo delle app per quanto riguarda la tecnologia digitale odierna

Il 2020 è stato un anno importante per quanto riguarda il settore della tecnologia. In particolare bisogna sottolineare come il mondo delle app per smartphone sia molto attivo, dove naturalmente vi sono delle gerarchie in termini di funzionalità e di popolarità derivate dal fatto che alcune app vengano scaricate e utilizzate più di altre. Così, già durante lo scorso 2019 TikTok era balzata agli onori della cronaca, per il largo numero di utenti che avevano scaricato questa app, risultata non a caso tra le più utilizzate, escludendo il contesto dei games, visto che bisogna fare un discorso a parte quando si tratta di app dedicate ai giochi. Le classifiche abitualmente vengono divise in sezioni, in base al gradimento, ma anche ai dispositivi che vengono utilizzati dagli utenti attivi. Partiamo quindi da una distinzione precisa che riguarda appunto gli store digitali principali, che per gli utenti di device Android fanno riferimento a Google Play mentre quelli Apple e quindi iPhone, hanno come base l’App Store.

Normalmente le classifiche più considerate e quotate per il mondo delle App riguardano testate come Sensor Tower, Tom’s Hardware e Wired, dove si fanno riferimenti alle stime pubblicate dagli apparecchi che utilizzano iOS e Android. Si tratta di classifiche che indicano i dati a livello globale, dove ad esempio si prende come riferimento sia l’Asia, con l’India, la Cina e il Giappone a dettare le classifiche, così come Canada e Stati Uniti per quanto concerne il Nord America. L’Europa tuttavia è il mercato più trendy, capace di influenzare ormai un’azienda in termini di modifiche e di cambiamenti, aspetto che bisogna considerare quando si guarda a una classifica di app di svago e di giochi. L’anno da poco concluso è stato molto interessante, visto che tutto il comparto del gioco digitale, dello svago online, delle piattaforme di streaming video, ha beneficiato di una crescita esponenziale dovuta in larga parte all’emergenza sanitaria globale. Tuttavia non è così scontato il successo di determinati prodotti, app e giochi online.

Il settore del gioco d’azzardo digitale rappresenta un argomento abbastanza controverso, visto che ci sono molti casi in cui gli utenti possono sviluppare una dipendenza di tipo patologico, che necessita di relative terapie specifiche. Pertanto è importante specificare che bisogna praticare sempre il gioco entro i limiti delle possibilità economiche di cui disponiamo, facendolo però con moderazione e in modo responsabile.

Si pensi ad esempio a un segmento come quello dei casino online, dove già nel corso del precedente biennio si era registrata una crescita importante in termini di utenti attivi e di spesa complessiva, sia per quanto riguarda il dato europeo in generale, sia nello specifico per il dato nazionale. Il gioco online attraverso alcune attrattive come i giochi di abilità del blackjack e del baccarat, della roulette e delle varie slot, è cresciuto molto specialmente grazie all’utilizzo dei dispositivi mobili come smartphone e tablet. Non è un caso se l’industria del gambling abbia puntato in modo netto ed evidente su questa tipologia di device, che secondo gli utenti migliora l’aspetto grafico e audio, senza trascurare la giocabilità e la funzionalità dei sistemi operativi, dove ricordiamo, è importante giocare sempre in modo responsabile e prudente. Un cambio di guardia che è stato necessario, ma che viaggia in contemporanea anche con il gaming, dove oggi gli utenti prediligono il proprio smartphone per una vasta gamma di giochi, dai casual games agli MMO, dai giochi di strategia agli arcade classici.

Non bisogna poi dimenticare come l’anno da poco concluso sia stato importante anche per le console di gioco visto che Xbox Series X e Sony Playstation 5, hanno fatto il loro debutto proprio durante lo scorso autunno 2020. Insomma, un anno davvero importante per tutto il settore della tecnologia digitale, passando da diversi device, strumenti e piattaforme, che ha garantito a questi sistemi di avere un grande successo a livello planetario e regionale. Su questa falsariga parte anche il 2021, che già sta avendo buone performance e ottimi feed per quanto riguarda il settore della tecnologia. Come avranno già potuto verificare gli appassionati che non perdono nemmeno una news sui portali di riferimento di questo settore così popolare.