Il Quartetto di Harwood in scena a Firenze con la regia di Marco Predieri

Torna in scena a Firenze, sul palco del Teatro di Cestello, la struggente e ironica commedia di Ronald Harwood "Quartet", resa celebre anche dal film omonimo diretto da Dustin Hoffman. Da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile il sipario dell'Oltrarno si alzerà sulle vite di quattro stelle della lirica ormai a riposo, interpretate da altrettanti talenti della prosa che nell'edizione odierna rispondono ai nomi di Patrizia Ficini, Remo Masini, Chiara Foianesi e Mario Salvaderi, rispettivamente nei ruoli che sulla pellicola furono di Maggie Smith, Tom Courtenay, Pauline Collins e Billy Connolly.

La nostra edizione di "Quartetto" ha la regia di Marco Predieri, che ambienta l'opera idealmente su di un palcoscenico dismesso, proiezione delle esistenze stesse dei protagonisti, che si nutrono ormai di ricordi e di una gloria tramontata insieme alla loro stessa giovinezza. Ma se c'è una cosa che ci racconta questa straordinaria pagina di vita è che in fondo a ogni età può corrispondere una sua ritrovata primavera. Lo spettatore segue così e spia il quartetto in quella che si può definire una sorta di personale liberazione e nella costruzione di una nuova dinamica famigliare.

Affrancati ormai dalle convenzioni e dagli obblighi di una quotidianità che per anni li ha esaltati, ma anche intrappolati sotto i riflettori della scena e della vita pubblica, i protagonisti si raccontano attraverso confessioni e momenti più intimi, innescati dall'arrivo tra loro dell'ultima diva, Giulia, la più capricciosa, con la quale componevano un memorabile Quartetto del Rigoletto verdiano. Proprio l'occasione dell'anniversario della nascita del grande compositore di Bussetto li porrà di fronte a una scelta, se tornare o meno su un palco insieme, che li farà scontrare ma anche aprire a nuove consapevolezze e quel palco, che prima ci appariva dismesso, lo vedremo pian piano trasformarsi insieme a loro, recuperando il suo ordine naturale, seguendo la ricomposizione di quello che potremmo definire il puzzle esistenziale dello stesso Quartetto. Gli spettacoli andranno in scena alle 20,45 venerdì 31 marzo e sabato 1 aprile, mentre domenica 2 la pomeridiana sarà alle 16,45. Per prenotazioni 055.294609 oppure via mail prenotazioni@teatrocestello.it o via WhatssApp al 392.2669655