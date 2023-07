Inaugurata la Mostra "Orgoglio e Memoria". L'emigrazione verso le Americhe in esposizione a New York fino a fine agosto.

Sala strapiena all’Istituto Italiano di Cultura di New York a Park Avenue per l’inaugurazione della mostra “Orgoglio e memoria” organizzata da Luigi Liberti con il supporto del Ministero per gli affari esteri e la Cooperazione internazionale, e curata da Gaetano Bonelli direttore del Museo di Napoli - collezione Bonelli. All’opening erano presenti tutti i rappresentanti delle maggiori organizzazioni italoamericane degli Stati Uniti i cui interventi – appassionati, a tratti commoventi – sono stati anticipati dal collegamento video da Washington con l’Ambasciatrice d’Italia Mariangela Zappia che si è congratulata con il direttore dell’Istituto, il Prof. Fabio Finotti e l’organizzatore Luigi Liberti per aver portato a New York un evento di grande spessore storico.

L’intervento del Console Generale d’Italia Fabrizio Di Michele ha dato il tono alla serata di “orgoglio e memoria”, con la storia dell’emigrazione nelle Americhe a lungo snobbata dalle istituzioni italiane, ma che ora trova lo spazio giusto nella sede istituzionale della cultura italiana a New York. Dopo gli accorati interventi di esponenti del calibro del presidente della Foreign Policy Association Noel Lateef, della vice presidente del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero Silvana Mangione; dell’Executive Vice Chairman della NIAF, John Calvelli; della Executive Director della Columbus Citizens Foundations, Lisa Ackerman, del Presidente della Columbus Heritage Coalition, Angelo Vivolo e del Presidente Fondazione Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana (Genova), Paolo Masini (in collegamento video)è arrivato il momento di onorare gli ospiti d’onore che hanno inaugurato il The Wall of Fame, il muro dei famosi dell’immigrazione, riconoscimento che da quest’anno sarà dato da Patrimonio Italiano in collaborazione con l’istituzione che ospita la mostra a “emigranti e italo-discendenti che rappresentano l’orgoglio della comunità italiana all’estero con i loro successi personali, e la loro capacità di mantenere saldi i legami con la madrepatria”.

Rocco Commisso, presidente di Mediacom e della Fiorentina, e Carlo Scissura presidente dei costruttori di New York, sono i primi due premiati. Oltre a vedersi apposte le proprie foto sul muro, i due sono stati premiati dall’ideatore del premio Luigi Liberti e dal Console Generale d’Italia Fabrizio Di Michele con una scultura del maestro artigiano Marco Ferrigno.E’ stata poi mostrata la video guida realizzata da quattro attori della soap opera “Un posto al Sole”: Patrizio Rispo, Miriam Candurro, Riccardo Polizzy Carbonelli e Marina Tagliaferri accompagniano i visitatori in altrettante sezioni della mostra con filmati visibili attraverso QR codes. Orgoglio e Memoria rimarrà in esposizione a Park Ave fino a fine agosto.