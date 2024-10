Incendio in Hotel ad Abano Terme: 273 persone in salvo, 40 intossicati dal fumo

Abano Terme (Padova) – Paura nella serata di ieri all’hotel Alexander di Abano Terme, quando un incendio ha costretto all’evacuazione dell’intera struttura alberghiera. Le fiamme sono divampate in un vano tecnico situato al secondo piano, generando un denso fumo che ha invaso rapidamente l'hotel, in cui erano presenti 273 ospiti. Fortunatamente, tutti sono stati messi in salvo.

Intervento massiccio dei Vigili del Fuoco

L’allarme è stato lanciato immediatamente, e sul posto sono intervenute numerose squadre dei Vigili del fuoco provenienti da Abano Terme, Padova, Piove di Sacco, Rovigo e il gruppo volontari di Borgoricco. Il dispiegamento di forze è stato massiccio: sono state utilizzate autoscale e una piattaforma aerea per garantire il salvataggio degli ospiti, tra cui una famiglia con un bambino piccolo bloccata al sesto piano, evacuata in sicurezza grazie all’autoscala.

Intossicazione da fumo per 40 persone

Nonostante la rapidità dell’intervento, circa 40 persone hanno riportato sintomi di intossicazione da fumo e sono state trasportate al Pronto soccorso per accertamenti e cure. Le loro condizioni non destano preoccupazioni.

I Vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza la struttura, che è stata completamente evacuata per precauzione. Le autorità locali stanno indagando sulle cause dell’incendio, che resta ancora da chiarire.