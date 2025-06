Incidente mortale a Catanzaro: intervento dei Vvf in via Curtatone

Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Catanzaro, 29 giugno 2025 – Dalle ore 15:00 circa di oggi, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, sede centrale, è intervenuta in via Curtatone, nel quartiere Barone (zona sud-est della città), a seguito del ribaltamento di un mezzo agricolo.

Purtroppo, il conducente del trattore è deceduto a causa dell'incidente, rimanendo incastrato sotto il veicolo. L’intervento dei Vigili del Fuoco si è reso necessario per la messa in sicurezza del mezzo e dell’area circostante, in attesa dell’autorizzazione per la rimozione della salma.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del Suem 118, che hanno potuto soltanto constatare il decesso, e i Carabinieri, per gli adempimenti di competenza.

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti