Incidente mortale sulla A1 Variante di Valico: tre vittime nella galleria di Base, ferita anche una bambina

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Scontro tra un'auto e un camion, cinque coinvolti: chiusa l’autostrada in direzione Bologna, traffico paralizzato

Gravissimo incidente nel pomeriggio di oggi, martedì 15 luglio, lungo l’autostrada A1 nella Variante di Valico, nel tratto compreso tra Firenzuola e Badia, in direzione Bologna. L’impatto, avvenuto intorno alle 14:30 all’interno della galleria di Base, ha coinvolto un’autovettura e un autocarro e ha causato tre morti e due feriti, tra cui una bambina.

Le vittime e i soccorsi

Secondo quanto riferito dalle autorità, a perdere la vita sono stati tre uomini che viaggiavano a bordo della vettura. Le altre due persone presenti nello stesso veicolo, una donna di 35 anni e una bambina, sono rimaste ferite in modo grave. Entrambe sono state trasportate d'urgenza in elicottero nei principali ospedali della zona. La donna è stata ricoverata in codice rosso.

I Vigili del Fuoco, giunti sul posto con una squadra, un’autogru e un mezzo polisoccorso, hanno dovuto utilizzare cesoie e divaricatori per liberare gli occupanti incastrati tra le lamiere. Le condizioni dei tre uomini sono apparse subito gravissime: i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso al termine delle manovre di estrazione.

Chiusura del tratto e disagi al traffico

L’impatto ha comportato la chiusura temporanea del tratto autostradale tra Firenzuola e Badia, con interruzione totale della circolazione verso Bologna. Autostrade per l’Italia segnala una coda di oltre 7 chilometri, già a partire dallo svincolo di Aglio. Sul posto presenti anche gli operatori di Autostrade per la gestione dell’emergenza e della viabilità alternativa.

Una galleria già teatro di criticità

La galleria di Base è uno dei tratti più delicati della Variante di Valico, nodo strategico che collega Toscana ed Emilia-Romagna. Non è la prima volta che in questa zona si verificano incidenti gravi: la particolare conformazione del tratto e l’intenso traffico di mezzi pesanti rendono questo segmento dell’A1 particolarmente esposto a criticità, soprattutto nei mesi estivi.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica

La Polizia Stradale sta ora conducendo accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente. Non è ancora chiaro se a causare lo scontro sia stata una manovra errata, un guasto o un improvviso malore. Si attendono aggiornamenti ufficiali per comprendere le responsabilità e la sequenza esatta dei fatti.

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti