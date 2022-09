Incidente stradale: SS280 dir. Catanzaro, un ferito, intervento dei VVF e Suem 118

CATANZARO 9 LUG - Incidente stradale questa mattina sulla SS 280dir al km 0. Coinvolta nel sinistro una sola autovettura, una Fiat 600 che viaggiava in direzione Catanzaro. La stessa per cause in corso di accertamento perdeva il controllo andando ad impattare contro il guardrail di delimitazione della carreggiata.

A bordo della vettura la sola conducente, una giovane, che uscita autonomamente dall'abitacolo, riportava solo lievi ferite curate sul posto dal personale medico del SUEM 118.

Intervento dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro per la messa in sicurezza della vettura in attesa del soccorso stradale. Disagi per la viabilità