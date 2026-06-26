Incidente sulla Statale 106 a Simeri Mare, scontro tra due auto e lunghe code verso Catanzaro

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Traffico paralizzato sulla vecchia SS106 all'altezza dell'imbocco della nuova arteria. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri per i soccorsi e la gestione della viabilità

Un nuovo incidente stradale sulla Statale 106 ha provocato pesanti disagi alla circolazione nella mattinata di oggi lungo uno dei principali collegamenti della costa ionica calabrese. Lo scontro si è verificato sul vecchio tratto della SS106, nel territorio di Simeri Mare, in direzione Catanzaro, nei pressi dell'imbocco della nuova arteria.

Due automobili sono rimaste coinvolte nell'impatto, le cui cause sono attualmente al vaglio delle forze dell'ordine.

Traffico in tilt sulla SS106: automobilisti bloccati per oltre 40 minuti

A seguito del sinistro, la viabilità ha subito pesanti rallentamenti. In pochi minuti si sono formate lunghe code sia sul vecchio tracciato della Statale 106 sia sulla nuova arteria, con ripercussioni anche per chi era diretto verso Crotone.

Numerosi automobilisti sono rimasti bloccati nel traffico per oltre quaranta minuti, mentre il flusso dei veicoli è stato regolato per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati.

Intervento di vigili del fuoco e carabinieri

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area, prestare assistenza ai coinvolti e gestire la viabilità durante i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dello scontro.

Le operazioni hanno richiesto particolare attenzione per evitare ulteriori disagi lungo un tratto di strada già fortemente trafficato nelle ore di punta.

Condizioni delle persone coinvolte

Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle condizioni delle persone coinvolte nell'incidente. Le autorità stanno completando gli accertamenti per chiarire l'esatta dinamica del sinistro e verificare eventuali responsabilità.

L'episodio riporta l'attenzione sulla Statale 106, una delle arterie più trafficate della Calabria, dove incidenti e rallentamenti continuano a creare criticità per la sicurezza e la mobilità quotidiana di residenti e pendolari.