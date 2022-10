Incidenti mortali. scontro Auto Bus, bilancio un morto è un ferito a Granarolo

Auto contro bus nel Bolognese, morta una donna. Era la passeggera della macchina, ferito il marito alla guida

GRANAROLO - Una donna di 60 anni è morta in un incidente stradale avvenuto in tarda mattinata di ieri a Granarolo Emilia, nel Bolognese.

Si è trattato di uno scontro fra un autobus Tper linea 93 diretto a Baricella e una utilitaria, che ha provocato oltre alla vittima anche un ferito grave.

A perdere la vita è stata la donna di 60 anni passeggera dell'auto, dove viaggiava anche la persona rimasta ferita, il marito 54enne, alla guida.

Da una prima ricostruzione, la vettura si sarebbe immessa sulla via San Donato da una strada laterale, centrando in pieno il bus, il cui conducente non ha potuto evitare l'impatto, che ha provocato lo sfondamento del parabrezza. A bordo del mezzo pubblico non ci sarebbero stati feriti. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. (Ansa). (Immagine archivio)