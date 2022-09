Brutto scontro tra due auto sulla SS107. Bilancio 4 feriti 2 molto gravi. Intervento dei Vvf, Polizia, Carabinieri ed elisoccorso

Incidenti stradali. Brutto scontro tra due auto sulla SS107. Bilancio 4 feriti 2 molto gravi. Intervento dei Vvf, Polizia, Carabinieri e Suem118

CROTONE, 8 OTT. - Alle ore 17.45 circa squadra del Comando di Crotone e squadra del comando di Cosenza, distaccamento di San Giovanni in Fiore, sono intervenute sulla SS107 al Km 98+850 nei pressi del crocevia per Caccuri, per incidente stradale.



Coinvolte due autovetture una Fiat Panda ed una Rover. Quattro persone a bordo dei veicoli di cui 2 ferite in modo grave. Gli stessi affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera con ambulanza ed elisoccorso.



Sul posto intervenivano anche polizia stradale e carabinieri per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.