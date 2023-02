Inciso a Milano il nuovo singolo "Secondo me, Secondo te". Walter Perri: Romanzi, canzoni e poesie.

Inciso a Milano il nuovo singolo. Walter Perri: Romanzi, canzoni e poesie.

Il nostro poliedrico Walter Perri, ha finito di incidere a Milano il suo nuovo singolo. Lo abbiamo incontrato per farci dire di più.

“Walter, dicci qualcosa di più su questa tua nuova canzone.”

“Certamente, si tratta di un singolo inciso a Milano presso gli studi della G Records di Domenico Gallotti, editore discografico e musicale di importante rilievo e con gli arrangiamenti di Gabriele Fersini, poli strumentista che vanta una pagina Wikipedia e numerose collaborazioni con i maggiori artisti contemporanei della musica italiana.”

“Walter, come si intitola il nuovo brano?”

“Si intitola Secondo me, Secondo te; un brano pop con atmosfere funky scritto qualche tempo fa e registrato adesso, grazie all’interessamento dell’equipe G Redcords, altamente competente e professionale.”

“E il testo?”

“Il testo in sostanza è un’interrogazione interna ad una coppia… Un invito ad esprimere le proprie rispettive opinioni sulla fase di stanca del rapporto.”

“Quando uscirà il brano?”

“La produzione sta valutando i tempi e i modi, anche grazie alle agenzie EliteMusic e l’Altoparlante di Milano, che cureranno ogni aspetto comunicativo e promozionale.”

“Immagino tu sia molto contento di quanto ti stia accadendo.”

“Assolutamente si! È il coronamento di un lavoro decennale in cui ho creduto fermamente, nonostante i tanti momenti di sconforto. È la prova che nelle cose bisogna crederci ed insistere in quello in cui si crede. Certo devo ringraziare molto mia moglie e i miei figli, che mi hanno sopportato in questi anni e soprattutto perdonato per il tempo che, sottratto a loro, ho dedicato alle mie passioni.”

“Va bene Walter; allora tanti auguri per il lancio.”

“Grazie per l’intervista, ciao.”