Incontro di preghiera per un cammino insieme delle chiese cristiane di Catanzaro

CATANZARO - Si è celebrato presso la Chiesa Valdese di Catanzaro l’annuale incontro di preghiera per l’unità dei Cristiani.

La preghiera presieduta dall’Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace, S.E. Mons. Claudio Maniago, ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle diverse confessioni cristiane presenti sul territorio diocesano.

Il tema della Settimana di Preghiera 2024 si basa su un testo del Vangelo di Luca: “Amerai il Signore Dio tuo … e il prossimo tuo come te stesso” (10,27).

L’Arcivescovo ha introdotto il tema ribadendo l’importanza dell’incontro, un appuntamento che segna l’inizio di un cammino da percorrere insieme lungo tutto il corso dell’anno. La predicazione sulla pericope evangelica è stata affidata alla pastora valdese Greetje van der Veer che ha saputo evidenziare elementi preziosi del testo evangelico che sfuggono ad una lettura superficiale.

Come i discepoli di Emmaus i cristiani di confessioni diverse camminano insieme lasciando che il proprio cuore arda mentre ci si scambia vicendevolmente la ricchezza della Parola che il Maestro ci spiega lungo il cammino in attesa di poter esprimere l’unità visibile sedendo alla stessa mensa dove il Signore Gesù spezza il pane per noi.