Influencer. Scandalo Balocco-Ferragni: il Giudice conferma l'inganno nel Marketing del Pandoro

Il tribunale pronuncia una sentenza clamorosa, condannando l'industria dolciaria e la celebre influencer per una pratica commerciale scorretta.

Accolto il ricorso delle associazioni di consumatori. La sentenza riconosce nell'azione dell'industria dolciaria piemontese una "pratica commerciale scorretta". L'azienda pronta al reclamo: "Il tribunale si è limitato a riprendere la decisione Agcm"

All'industria cuneese e a Ferragni l'Antitrust ha inflitto una multa di 1 milione e 400mila euro, che è stata impugnata davanti al Tar. Nel frattempo, c'è stata la separazione tra l'influencer e il rapper Fedez, sposati dal 2018.

Il nuovo capitolo della vicenda Balocco-Ferragni "è una sentenza clamorosa" per le associazioni di consumatori, promotrici dell'azione inibitoria: "La pratica commerciale - è un passaggio della sentenza - oltre a essere contraria alla diligenza professionale, è stata quanto meno 'idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio"".

Secondo la giudice del Tribunale civile di Torino, i messaggi della campagna di comunicazione "sono risultati idonei a fornire una rappresentazione scorretta dell'iniziativa benefica (...) lasciando intendere, contrariamente al vero. che acquistando il 'Pandoro Pink Christmas' il consumatore avrebbe potuto contribuire all'iniziativa" di finanziare un nuovo macchinario per le cure terapeutiche di bambini affetti da osteosarcoma e sarcoma di Ewing in cura nell'ospedale Regina Margherita di Torino. (Rai news)





In aggiornamento