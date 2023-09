Ingeneri e profili tecnici più richiesti a Roma e provincia: quali sono?

Con l’industria 4.0 è aumentata la domanda sul mercato del lavoro di ingegneri e profili tecnici che possano affiancare le aziende nella transazione verso un modello produttivo più innovativo e sostenibile. È questo il momento giusto per trovare lavoro a Roma e navigare tra le offerte di lavoro più in linea con il proprio profilo professionale.

Tipologie di ingegneri ricercati

Tra gli ingegneri i più ricercati al momento sembrano esserci ingegneri civili e ingegneri energetici: loro il compito di efficientare gli edifici pubblici e privati dal punto di vista sismico, energetico, termico.

Al di fuori dei cantieri e in ambito industriale – che è quello che, secondo delle stime, vedrà crescere di più da qui a dieci anni la domanda di figure tecniche – si cercano soprattutto ingegneri gestionali e ingegneri di processo che possano occuparsi di pianificare e ottimizzare la linea produttiva, ma anche ingegneri specializzati in ricerca e sviluppo di nuovi prodotti. Tiene anche la domanda per figure più tradizionali come quelle di ingegneri elettronici e meccanici.

Per quanto riguarda la ricerca di profili tecnici, anche questa in crescita come risposta alle sfide di ammodernamento che le aziende si trovano a fronteggiare al momento, le aree più rilevanti sono quattro: uffici tecnici, produzione, qualità e servizi. Che siano pubblici o privati gli uffici tecnici cercano al momento soprattutto progettisti e, in particolare, progettisti meccanici ed elettrici che abbiano familiarità con i software più utilizzati nel campo. Nell’ambito della produzione c’è domanda soprattutto per manutentori elettrici e meccanici, montatori meccanici e pianificatori. Anche tecnici che si occupano di controllo qualità e quality assurance, specie se con anni di esperienza alle spalle, sembrerebbero favoriti attualmente nella ricerca di occupazione. Discorso, l’ultimo, che vale simile nel campo dei servizi per quanto riguarda i tecnici trasfertisti. Altri profili tecnici molto ricercati, sia in ambito privato e sia in ambito pubblico, sono quelli di assemblatori meccanici e collaudatori elettrici.

Perché le aziende romane e del Lazio stentano attualmente a trovare ingegneri e profili tecnici

Com’è facile da immaginare la RAL delle figure di ingegneri e profili tecnici più ricercati del momento è molto varia e ciò dipende da numerosi fattori diversi, non ultimo l’ambito (pubblico, privato) in cui si cerca lavoro.

La notizia curiosa è che, come hanno fatto notare molti commentatori, i datori di lavoro stentano ad assumere nonostante le condizioni proposte siano interessanti sia a livello economico che per l’opportunità di fare carriera. Lo scorso anno il cosiddetto talent shortage era di oltre il 70%: la difficoltà principale riscontrata dalle aziende è stata quella di trovare candidati con un livello di istruzione, delle competenze e delle esperienze pregresse in linea con quelle richieste per la posizione da occupare.