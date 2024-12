INNOVA COMUNE: IL PRIMO CONVEGNO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE IN CALABRIA ORGANIZZATO DAL POLO DIGITALE CALABRIA

Montalto Uffugo, 10 dicembre 2024 - Sala Consiliare del Comune di Montalto Uffugo, ore 09:00-13:00

Il Comune di Montalto Uffugo ospiterà il primo convegno in Calabria dedicato alla transizione digitale negli enti pubblici, dal titolo “Innova Comune: Avvio della Trasformazione Digitale e Alfabetizzazione con il Ruolo dell'RTD”.

L'evento, che si terrà il 10 dicembre 2024, dalle 09:00 alle 13:00, rappresenta una straordinaria opportunità di confronto e aggiornamento sui temi della digitalizzazione, con un focus particolare sul ruolo del Responsabile della Transizione Digitale (RTD) e sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), come leva strategica per la modernizzazione degli enti pubblici.

L'evento, organizzato dal Polo Digitale Calabria / Polo Digitale PA e patrocinato dal Comune di Montalto Uffugo, si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco Biagio Antonio Faragalli, che ha mostrato grande disponibilità e impegno nel voler sostenere e promuovere l’iniziativa. La giornata vedrà la partecipazione di esperti di spicco nel settore della PA e della digitalizzazione pubblica e della diffusione della cultura digitale, con Emilio De Rango, Presidente del Polo Digitale Calabria/Polo Digitale PA, che interverrà sul ruolo centrale del Polo Digitale nella guida della transizione digitale negli enti pubblici.

Modera il Convegno: il Prof. Salvatore Belsito Animatore Digitale del CPIA Cosenza e coordinatore regionale del Polo Digitale Calabria con delega alla scuola e all’istruzione.

Intervengono:

Biagio Antonio Faragalli , Sindaco di Montalto Uffugo

, Sindaco di Montalto Uffugo Davide Lauria , Consigliere Comunale con delega ai servizi digitali per cittadini e imprese

, Consigliere Comunale con delega ai servizi digitali per cittadini e imprese Emilio De Rango , Presidente Polo Digitale Calabria/Polo Digitale PA – “Polo Digitale PA: Guidare la Transizione Digitale negli Enti Pubblici”

, Presidente Polo Digitale Calabria/Polo Digitale PA – “Polo Digitale PA: Guidare la Transizione Digitale negli Enti Pubblici” Francesco Cannataro , Coordinatore Nazionale Polo Digitale PA – “Innovazione Digitale e PNRR: un bilancio a due anni dalla partenza”

, Coordinatore Nazionale Polo Digitale PA – “Innovazione Digitale e PNRR: un bilancio a due anni dalla partenza” Giuseppe Stumpo , RTD Comune di Corigliano Rossano – “PNRR use case Corigliano Rossano”

, RTD Comune di Corigliano Rossano – “PNRR use case Corigliano Rossano” Antonio Infantino , Coordinatore Regionale del Polo Digitale Calabria – “Il piano triennale della transizione digitale. Il ruolo dell’RTD”

, Coordinatore Regionale del Polo Digitale Calabria – “Il piano triennale della transizione digitale. Il ruolo dell’RTD” Francesco Beccari , Consulente esperto RTD – “Governare la trasformazione digitale nei prossimi due anni di PNRR”

, Consulente esperto RTD – “Governare la trasformazione digitale nei prossimi due anni di PNRR” Carmine Gallo, Direttore Polo Digitale Calabria e Presidente AICA Calabria – “L'importanza delle certificazioni AICA per l'alfabetizzazione digitale negli enti locali”

Durante il convegno, si discuteranno tematiche fondamentali per le amministrazioni locali, come la gestione del Piano Triennale della Transizione Digitale, il ruolo strategico dell'RTD, le certificazioni AICA per migliorare l'alfabetizzazione digitale, nonché il bilancio della transizione digitale a due anni dall’avvio del PNRR.

La presenza di Emilio De Rango, Presidente del Polo Digitale Calabria/Polo Digitale PA, sarà particolarmente significativa. De Rango, leader nella diffusione della cultura digitale e nella promozione della digitalizzazione, condividerà la sua visione su come guidare la transizione digitale nei comuni D’Italia e sul ruolo cruciale che il Polo Digitale Calabria / Polo Digitale PA dovrà svolgere nel supportare le amministrazioni locali nella modernizzazione dei loro servizi attraverso le tecnologie digitali.

Di spicco è l’intervento di Francesco Cannataro, Coordinatore Nazionale del Polo Digitale PA con delega alla Pubblica Amministrazione Locale e Centrale, Il suo intervento si concentrerà sull'analisi dei progressi fatti nella trasformazione digitale della PA, a due anni dall'avvio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In particolare, Cannataro discuterà delle sfide e delle opportunità emerse nell'implementazione delle iniziative digitali a livello locale e centrale.

Per i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione, a conferma dell’impegno nel processo di aggiornamento professionale e nella promozione della digitalizzazione nelle pubbliche amministrazioni locali.

L’evento sarà un’opportunità unica per gli enti locali di entrare in contatto con gli esperti del settore, aggiornarsi sulle politiche e le azioni previste dal PNRR, e comprendere come le amministrazioni pubbliche possano integrare efficacemente la digitalizzazione nei loro processi, aumentando l'efficienza e l'accessibilità dei servizi pubblici.

Per informazioni e accreditamenti:

Polo Digitale Calabria

Email: [[email protected]]

Telefono: [ 0984 1716468 ]

Unisciti a noi il 10 dicembre per il primo convegno in Calabria dedicato alla transizione digitale nelle pubbliche amministrazioni.

Per partecipare compila il modulo al seguente link https://search.app/TVhQs3mbV7baHkZ19