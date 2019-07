Innovazione firmata Sinapsys Le migliori tecnologie al servizio dei propri clienti

ROMA 18 LUGLIO - Dalla Calabria fino a Roma poi in tutta Italia. È la storia di Sinapsys, una Srl fondata nel 2003 dall’Ing. Alessandro Carellario con un gruppo di ingegneri e tecnici a Soverato, con l’obiettivo di operare nel settore dell’Information & Communication Technology utilizzando un approccio innovativo, mirato a rafforzare la competitività e il business del cliente migliorando allo stesso tempo le condizioni economiche e sociali della comunità di riferimento. Attualmente Sinapsys porta avanti importanti progetti di innovazione su tutto il territorio nazionale mettendo sempre al primo posto la responsabilità sociale.



Ciò l’ha portata a stringere importanti collaborazioni con aziende ospedaliere, enti territoriali, comuni, scuole e università. «Volevamo e vogliamo dimostrare come anche in Calabria sia possibile creare valore», spiegano dal management. Pur mantenendo gran parte della “azienda” in Calabria, consentendo la realizzazione professionale nella propria terra dei professionisti che lavorano in azienda, oggi Sinapsys ha sede a Roma, Soverato e Caraffa di Cz z.i. (Germaneto). «Il Nostro – proseguono i vertici – è un progetto condiviso: sono tutti i collaboratori a disegnare e costruire l’azienda in cui desiderano lavorare». La società attua lo smart working, e nella nuova sede, che sarà inaugurata prima di fine anno, si disporrà di una palestra dotata di tutte le attrezzature necessarie ed utilizzabile in qualsiasi momento oltre ad un’area con intrattenimento e animazione per i bimbi che volessero restare vicini ai genitori impegnati a Lavoro. Info: www.sinapsys.it

Notizia segnalata da (IlSole24ore)