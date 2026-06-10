Intelligenza artificiale, produttività e lavoro: studiosi italiani ed europei a confronto all’Università della Calabria

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Come cambieranno il lavoro, le imprese e la crescita economica nell’era dell’intelligenza artificiale? È una delle domande più rilevanti del nostro tempo, destinata a influenzare non solo le strategie delle imprese, ma anche le prospettive occupazionali delle nuove generazioni, la competitività dei territori e le politiche pubbliche.

Per discutere questi temi, venerdì 12 giugno il Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania” dell’Università della Calabria ospiterà il workshop internazionale “Productivity and Efficiency in the AI Era: Measurement and Impacts on Growth and Labor Markets”, che riunirà studiosi provenienti da università italiane ed europee.

I lavori saranno aperti dai saluti del Rettore dell’Università della Calabria, Gianluigi Greco, e del Direttore del DESF, Francesco Aiello. La keynote lecture sarà affidata a Marco Vivarelli, tra i più autorevoli economisti che studiano gli effetti dell’innovazione tecnologica sulla produttività, l’occupazione e la crescita, con un intervento dedicato al ruolo dell’intelligenza artificiale come possibile nuovo paradigma tecnologico.

Nel corso della giornata saranno presentate ricerche riguardanti gli effetti dell’AI sulla produttività delle imprese, l’organizzazione del lavoro, le dinamiche occupazionali, la diffusione dell’innovazione e le differenze tra territori. Temi che fino a pochi anni fa sembravano confinati ai laboratori di ricerca e ai centri di sviluppo tecnologico e che oggi sono al centro del dibattito economico, sociale e politico.

«Comprendere come l’intelligenza artificiale stia modificando i processi produttivi e il mercato del lavoro – sottolinea Francesco Aiello – significa comprendere una parte importante del nostro futuro. L’AI non è soltanto una nuova tecnologia: è una trasformazione che riguarda il modo in cui produciamo, lavoriamo e acquisiamo competenze. Per questo è fondamentale che le università siano luoghi di confronto scientifico aperto e rigoroso su questi cambiamenti».

L’iniziativa conferma l’impegno del DESF nello studio delle grandi trasformazioni economiche contemporanee e nella formazione di competenze sempre più richieste dal mercato del lavoro. I corsi di laurea del Dipartimento integrano conoscenze economiche, statistiche, finanziarie e quantitative, offrendo una preparazione trasversale che è apprezzata da imprese, istituzioni e organizzazioni pubbliche e private.

In una fase in cui studenti e famiglie sono chiamati a scegliere il proprio percorso universitario, il DESF continua a distinguersi per la solidità della propria offerta formativa e per gli elevati livelli di occupabilità dei propri laureati, che nella grande maggioranza dei casi trovano lavoro entro un anno dal conseguimento del titolo.

Il workshop si svolgerà presso l’Aula Seminari del Dipartimento (Cubo 0C) e rappresenterà un’importante occasione di confronto tra ricerca scientifica, innovazione tecnologica e formazione universitaria.