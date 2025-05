intitolazione Via a Madre Generale soddisfazione AIParC Lamezia Aps

Tempo di lettura: ~2 min

Grazie alla richiesta fatta da AIParC Lamezia Terme nel 2023, è stata inaugurata ieri alle 16:30, la nuova via dedicata a suor Marina Mandrino, Figlia della carità del preziosissimo sangue del Beato Tommaso Maria Fusco, situata proprio accanto alla scuola media Pitagora ed in prossimità dell’Istituto Tommaso Maria Fusco da lei fondato. Nata il 25 maggio del 1916 e deceduta a Lamezia Terme Nicastro il 2 Marzo del 2008, suor Marina Mandrino, che è stata dal 1983 al 1989 Madre Generale della Congregazione, è stata ricordata durante la cerimonia di intitolazione della via a lei dedicata alla presenza del Sindaco, di vari esponenti dell’amministrazione comunale, del consigliere comunale Pino Zaffina responsabile ufficio toponomastica stradale, della Presidente di AIParc Lamezia Dora Anna Rocca e di alcuni suoi membri, della Superiora della congregazione religiosa Suor Valsa Varghese Kidengen con le suore della congregazione Figlie della carità del Preziosissimo sangue del Beato Tommaso Maria Fusco, di alcuni bambini della scuola e di tanti cittadini intervenuti per l’occasione. Ad introdurre la cerimonia di inaugurazione il consigliere comunale Pino Zaffina che ha presentato il profilo di suor Marina Mandrino. A seguire la Rocca ha spiegato cosa ha spinto l’Associazione no profit dalla stessa presieduta a presentare la proposta di intitolazione della via alla suora il 21 ottobre 2023, e la duplice motivazione legata alla scelta della via proprio accanto alle scuole. Ha detto infatti: «da considerare che prima di tutto suor Marina era una educatrice ed amava tale lavoro, ed in secondo luogo per il messaggio positivo dato ai piccoli studenti dalla figura di una suora che ha speso la sua vita per realizzare opere per la collettività come L’Istituto Tommaso Maria Fusco, la casa del Sacerdote, Villa Rosa ad Acquavona. Il Sindaco ha sottolineato l’importanza della memoria storica e soprattutto dell’esempio di vita data da figure positive come quella di suor Marina per le nuove generazioni. Dopo lo svelamento dell’insegna fatta dal Sindaco, dalla Presidente di AiparC Lamezia con i bambini della Tommaso Maria Fusco, Don Antonio Brando parroco della Chiesa di San Domenico ha benedetto la via ed i presenti e dopo i ringraziamenti della superiora Suor Valsa Varghese Kidengen, la cerimonia ha avuto seguito con una celebrazione eucaristica in onore di suor Marina nella Chiesetta dell’istituto Tommaso Maria Fusco. Le suore poi, hanno offerto un rinfresco a tutti i presenti.