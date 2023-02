"Istituto Comprensivo di Taverna: un successo che fa onore alla Calabria." I dettagli

"Istituto Comprensivo di Taverna finalista nel Concorso "La scuola per le Mascotte di Milano Cortina 2026": un risultato che inorgoglisce la comunità e testimonia l'impegno dei giovani protagonisti di una società in evoluzione.

Interpretando i sentimenti di tutta l' Amministrazione Comunale e della città di Taverna, intendiamo congratularci con l' Istituto Comprensivo, con la dirigente Maria Rosaria Sganga, con la referente professoressa Gabriella Rotondaro, con tutti i nostri cari ragazzi per lo straordinario risultato raggiunto nel concorso " La scuola per le Mascotte di Milano Cortina 2026" , che ha visto l' elaborato della scuola Secondaria di Taverna finalista tra tutti i progetti realizzati dalle scuole di tutto il territorio nazionale. Un risultato che inorgoglisce la nostra comunità e la Calabria tutta e che testimonia lo straordinario e prezioso impegno profuso da tutto il personale scolastico che, con senso di responsabilità e spirito di abnegazione guida i ragazzi nella loro preparazione e formazione di cittadini del domani. I nostri studenti, ancora una volta sono riusciti a farsi apprezzare per le formidabili attitudini e per le elevate competenze dimostrando di essere protagonisti di una società in continua evoluzione. Auguriamo a tutti i ragazzi un futuro ricco di gratificazioni e soddisfazioni e di portare alto il nome della nostra amata città di Taverna e della Calabria tutta.Grazie ancora a voi, orgoglio di tutta la comunità. Ad maiora semper. Il sindaco Sebastiano Tarantino ‐---- L' assessore alla cultura Clementina Amelio