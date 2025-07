Italia e Ucraina sempre più vicine - Accordo di partenariato tra le città di Soverato e Yaremche

Tempo di lettura: ~2 min

Promuovere la cooperazione reciproca attraverso ponti culturali, educativi e umanitari. È il senso del protocollo d’intesa siglato, per ora virtualmente, dai sindaci delle città di Soverato, Daniele Vacca, e di Yaremche, in Ucraina, Myronyak Andriy Ivanovich. Un incontro online tra i due amministratori ha sancito l’inizio dei rapporti di partenariato che vedrà le due comunità sempre più vicine.

Istruzione, turismo e scambio culturale, sono questi gli ambiti intorno ai quali ruota il progetto, per ora in fase di realizzazione, sotto il coordinamento di Marina Feohari, rappresentante del Congresso Nazionale delle Associazioni Ucraine d'Italia, che svolge un ruolo chiave nello sviluppo della diplomazia nazionale e nella promozione della cooperazione internazionale.

Nel corso dell’incontro il sindaco Vacca oltre a invitare una delegazione di Yaremche in Italia per la firma ufficiale del Protocollo, ha espresso sincero sostegno al popolo ucraino: "una comunità che ci colpisce con il suo spirito, la sua resistenza e la sua capacità di unirsi nei momenti difficili" - ha evidenziato -. Soverato sarà sempre al suo fianco, nella lotta per la libertà e la dignità.

"La nostra città è sempre aperta al dialogo internazionale" - ha aggiunto poi il sindaco Mironyak -. "La fratellanza con Soverato non è solo una formalità, è un modo di comprensione reciproca sullo sviluppo del turismo, della cultura, dell'istruzione. Nei momenti difficili per l'Ucraina, il sostegno dall'estero è particolarmente importante. Siamo grati agli amici italiani per la sincerità, solidarietà e voglia di essere vicini".

All'incontro ha partecipato anche Babchuk Petro Vasilyevich, Capo del Dipartimento per il Turismo, le relazioni estere e la politica degli investimenti del Consiglio comunale di Yaremchansky.

