Italiaonline: recensioni e opinioni

Italiaonline è prima internet company italiana. Ma quali servizi offre? Come lavora l’azienda? Ecco un’analisi delle recensioni sul web di Italiaonline.

Quali sono le opinioni degli utenti su Italiaonline?

Italiaonline è un’azienda italiana che offre servizi di web marketing e di digital advertising con l’obiettivo di consolidare il percorso di digitalizzazione delle piccole e medie imprese italiane.

I servizi di Italiaonline per le aziende riguardano tutto il panorama del digital:

creazione di un sito web , dalla realizzazione delle grafiche all’ottimizzazione SEO dei contenuti per il corretto posizionamento sul motore di ricerca;

, dalla realizzazione delle grafiche all’ottimizzazione SEO dei contenuti per il corretto posizionamento sul motore di ricerca; gestione della presenza online , in modo che gli utenti possano trovare dati sempre aggiornati e allineati sui principali siti, social network e servizi di navigazione;

, in modo che gli utenti possano trovare dati sempre aggiornati e allineati sui principali siti, social network e servizi di navigazione; realizzazione di un piano multichannel di digital advertising sui maggiori canali online in modo da raggiungere diversi obiettivi di comunicazione.

La struttura della società si basa su 50 Media Agency con una fitta rete di oltre 660 agenti, veri e propri consulenti digitali per le aziende in grado di comprendere le loro esigenze e supportarli nel processo di digitalizzazione. I consulenti di Italiaonline, grazie alla conoscenza del territorio e a una formazione nel digitale, riescono a strutturare e realizzare strategie personalizzate in modo che i clienti possano raggiungere gli obiettivi stabiliti.

La presenza di Italiaonline è tanto capillare sul territorio quanto sul web. Infatti, Italiaonline su internet si inserisce in molti e diversi ambiti e non offre solo servizi per le aziende.

Italiaonline crea e distribuisce contenuti per gli utenti del web su portali generalisti e verticali, come Libero, Virgilio e superEva, QuiFinanza, DiLei, SiViaggia e Buonissimo, fornisce informazioni utili per imprese e cittadini tramite PagineGialle, PagineBianche e Tuttocittà.it, ed è un punto di riferimento per i servizi di webmail, search, chat e community.

Italiaonline con le sue molteplici attività digital è la prima internet company italiana, ma quali sono le opinioni e le recensioni sul web di Italiaonline? Abbiamo analizzato alcuni portali per capire meglio il sentiment dell’azienda e come la società si muove online.

Italiaonline: recensioni positive e negative

La gestione della reputazione online di un’azienda è sempre più necessaria. Gli utenti, infatti, prima di affidarsi a un servizio o fare acquisti cercano di conoscerli tramite le informazioni presenti sul web e, in questo senso, le recensioni sono uno degli strumenti più importanti.

L’obiettivo delle recensioni per chi le scrive è proprio quello di aiutare altri consumatori a effettuare acquisti migliori o ad affidarsi ad aziende che possano realmente soddisfare le proprie esigenze. Un’indagine di Trustpilot ha evidenziato come la principale ragione che spinge le donne a scrivere una recensione positiva sia quella di dare supporto, mentre per gli uomini è importante sia fornire consigli utili sia condividere la propria esperienza in generale.

Su Trustpilot, appunto, le recensioni di Italiaonline sono per il 60% positive. Gli aspetti che vengono messi maggiormente in luce sono i servizi e la professionalità dei consulenti.

I servizi , come accennato, sono relativi al digitale nella sua interezza e aiutano piccole e grandi imprese ad essere presenti online con la propria azienda, migliorando e sviluppando il proprio business .

, come accennato, sono relativi al digitale nella sua interezza e aiutano piccole e grandi imprese ad essere presenti online con la propria azienda, . I consulenti sono il primo interfaccia delle aziende e sono coloro che aiutano gli imprenditori nel processo di crescita e digitalizzazione. La relazione constate e quotidiana tra agenti e aziende è l’elemento chiave che permette di distingue Italiaonline e di renderla il miglior partner che un’azienda possa avere: non solo venditori, bensì consulenti preparati che sappiano aiutare le imprese a comprendere i numeri e fare analisi per migliorare l’andamento di un progetto.





Ma sempre su Trustpilot si trovano anche, in alcune recensioni di Italiaonline, segnalazioni di disservizi o malfunzionamenti. Cosa porta le persone a lasciare una recensione negativa? E come si comporta l’azienda in questi casi?

Ovviamente, non aver ricevuto un prodotto o un servizio all’altezza dalt="recensione positiva italiaonline"elle aspettative di quanto si pensava o si era richiesto è il motivo principale che spinge le persone a lasciare una recensione negativa. Ma allo stesso modo, se si riceve da parte dell’azienda una risposta adeguata, la situazione potrebbe essere capovolta.

La gestione delle recensioni negative, infatti, è fondamentale per l’azienda che vuole comprendere le motivazioni dei clienti delusi e che vuole utilizzare le critiche per migliorarsi in modo costruttivo. Italiaonline gestisce tutte le segnalazioni e si mostra disponibile al confronto cercando di risolvere il problema segnalato.

Italiaonline e le recensioni dei suoi dipendenti





Online non ci sono soltanto le recensioni dei clienti Italiaonline, ma anche quelle dei dipendenti. Questi ultimi ancora più delle società che decidono di acquistarne i servizi, permettono agli utenti di capire come si muove e si struttura all’interno un’azienda.

Glassdoor e Indeed offrono la possibilità di leggere le recensioni di Italiaonline di coloro che hanno lavorato o lavorano ancora nella internet company italiana. Gli aspetti positivi che emergono maggiormente sono legati a un ambiente lavorativo sereno, flessibile e stimolate, senza dimenticare un giusto rapporto tra lavoro e vita privata.

Lavorando in un grande azienda i dipendenti hanno la possibilità di conoscere e approfondire diversi ambiti del digital, facendo molte esperienze e ampliando le proprie competenze e capacità sia umane che professionali.



Qual è l’opinione di Italiaonline sui social?

Le recensioni di Italiaonline sono presenti anche su Facebook. Sul social network è possibile visitare la pagina di Italiaonline e le pagine delle singole Media Agency, sulle quali sono presenti le recensioni di dipendenti e clienti.

Ci sono opinioni sia positive che negative che avvalorano quanto già pubblicato sugli altri portali di recensioni:

i servizi offerti sono definiti innovativi e all’avanguardia , a conferma del fatto che Italiaonline è la prima internet company italiana e che è costantemente impegnata nella ricerca delle ultime novità del settore tech e digital;

, a conferma del fatto che è la prima internet company italiana e che è costantemente impegnata nella ricerca delle ultime novità del settore tech e digital; viene apprezzato il supporto dei consulenti digitali , che sono il tramite tra Italiaonline e le aziende e che permettono alle stesse di entrare a far parte del mondo digital raggiungendo importanti risultati in termini di business, ma soprattutto di formazione personale e digitale ;

, che sono il tramite tra Italiaonline e le aziende e che permettono alle stesse di entrare a far parte del mondo digital raggiungendo importanti risultati in termini di business, ma soprattutto di ; quando i risultati ottenuti non soddisfano le attese, i consulenti di Italiaonline si impegnano per approfondire meglio le tematiche evidenziate e risolverle in modo costruttivo.

Al pari degli altri portali, quindi, anche Facebook può essere un valido indicatore dell’opinione che si ha online di un’azienda e può essere di supporto alla stessa per capire quali sono le aree di miglioramento e di ottimizzazione del proprio lavoro.





Cosa possiamo dire di Italiaonline?

Dunque, l’immagine che le recensioni di Italiaonline offrono è quella di una grande realtà che si pone non solo come fornitore di prodotti e servizi ad aziende e utenti, ma che va incontro ad essi nel momento in cui questi non si dimostrano soddisfatti di quanto ricevuto. Questo aspetto sottolinea, in particolare, quanto per l’azienda sia fondamentale l’ascolto, la comprensione e la soddisfazione del cliente finale, un elemento fondamentale per tutti coloro che decidono di intraprendere un percorso nuovo, come quello del digital.

Infatti, per entrare nel processo di digitalizzazione e raggiungere buoni risultati online è importante avere accanto un partner che metta a disposizione i servizi adatti, ma soprattutto che sia capace di dare supporto passo dopo passo in tutte le fasi più salienti.

Italiaonline, con il suo team di esperti formato dagli agenti sul territorio e dai suoi consulenti, è una grande realtà che ha come missione quella di digitalizzare le piccole e grandi imprese per raggiungere gli obiettivi di business e crescere nel digitale.