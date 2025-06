Jesolo, esplosione in un bar-trattoria: coinvolte numerose persone

Tempo di lettura: ~1 min

JESOLO, 13 GIU – Paura nella notte in una delle località turistiche più frequentate del Veneto. Un’esplosione ha devastato il bar-trattoria "Bea Storia", provocando il ferimento di almeno quindici persone. Il dramma si è consumato mentre il locale era ancora affollato, intorno alla mezzanotte.

Tra i feriti figurano principalmente lavoratori stagionali attualmente impiegati a Jesolo, molti dei quali soggiornavano nella foresteria situata al piano superiore dello stabile. Secondo le prime informazioni, il boato iniziale – di forte intensità – sarebbe stato seguito da altre deflagrazioni più contenute.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma tra le ipotesi principali vi è una possibile fuga di gas. L’incendio, sviluppatosi rapidamente dopo l’esplosione, ha coinvolto l’area abitativa sovrastante, mettendo a rischio la vita di una ventina di persone. Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco: i feriti si sono rifugiati sul terrazzo al primo piano e da lì sono stati tratti in salvo.

La zona è stata transennata per permettere le operazioni di messa in sicurezza e per i rilievi tecnici. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e valutando i danni strutturali all’edificio. Sul posto anche carabinieri e tecnici del gas.