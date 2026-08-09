L'azione politica del M5S non va in vacanza In Maremma appuntamento agostano tra la coordinatrice Daniela Castiglione e l'assessore regionale David Barontini

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Prosegue la fase di ascolto e di confronto interna al MoVimento 5 Stelle, questa volta con l'appuntamento promosso tra l'assessore regionale David Barontini e la Coordinatrice della provincia di Grosseto Daniela Castiglione, con il coinvolgimento di attivisti dei diversi territori che compongono il quadro dell'articolata area maremmana. Dopo gli incontri di Orbetello, Grosseto e Follonica insieme ad iscritti ed attivisti, favoriti dalla presenza del coordinatore regionale Tommaso Pierazzi, il nuovo appuntamento a margine della kermesse di Festambiente nasce dall'esigenza di trovare momenti di raccordo politico con la Giunta della Regione Toscana che, per la prima volta, consente ai rappresentanti pentastellati di incidere su importanti linee di intervento tra cui transizione ecologica e sviluppo sostenibile, ciclo dei rifiuti, economia circolare, efficienza energetica e comunità energetiche, contrasto e adattamento ai cambiamenti climatici e tutela dell'ambiente. «Durante le quasi due ore di confronto – racconta Daniela Castiglione, Coordinatrice del MoVimento 5 Stelle in Provincia di Grosseto – grazie al contributo fattivo di tutti i presenti teso alla comprensione delle esigenze e delle peculiarità delle diverse aree, siamo stati in grado di costruire un dialogo con l'assessore Barontini incentrato su temi concreti che consentiranno al Movimento di trasformare il lavoro di ascolto diffuso iniziato in queste settimane lungo tutto il territorio della Maremma, delle colline metallifere e dell'Albegna in vere azioni di governo in Toscana. Si è trattato naturalmente di momenti dedicati alla discussione preliminare ma che dimostrano in maniera tangibile l'avvio di una nuova fase voluta con forza da Giuseppe Conte, volta ad approfondire ed attenzionare le proposte emerse dai territori durante la discussione programmatica di "Nova". Nella mia veste di coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle – prosegue Daniela Castiglione – sono consapevole dell'importanza di stimolare e gestire il confronto con gli iscritti e gli attivisti su aspetti che riguardano le deleghe regionali di David Barontini all'ambiente, al servizio idrico integrato, ai parchi ed alle aree protette e biodiversità, alla prevenzione del rischio sismico e idrologico ed al contrasto dell'erosione costiera. Parallelamente, attraverso l'attivazione dei nuovi Gruppi Territoriali e la designazione di referenti tematici e locali che avranno il prezioso compito di aiutare la struttura di coordinamento a radicare e far crescere il M5S nell'intera provincia di Grosseto, manteniamo l'impegno a portare avanti il lavoro sulle politiche per la sanità e l'accesso alle cure, la rigenerazione urbana, la transizione ecologica e gli interventi volti a proteggere la popolazione, in modo particolare i bambini, gli anziani ed i più fragili, dagli effetti sempre più evidenti del cambiamento climatico».