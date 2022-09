La Fatal Verona é indigesta per Sarri

VERONA, 8 FEBBRAIO 2020- Vince il Verona 2-1 e lo fa alla grande, ribaltando una Juventus in affanno, che era anche andata in vantaggio grazie all'ennesima perla di Cristiano Ronaldo, arrivato al decimo gol consecutivo. I bianconeri avevano sofferto le folate e il pressing scaligero già nella prima mezz'ora di gioco, con i veronesi capaci di mettere alle corde i campioni d'Italia.



Poi Ronaldo é uscito dal torpore e ha iniziato a mandare saette verso la porta difesa da Silvestri, colpendo un palo. Altro legno era stato colpito da Douglas Costa. Il primo tempo si era chiuso sullo 0-0. Nella ripresa la Juventus ha spinto da subito, trovando un gran gol sull'asse Dybala-Ronaldo, con Cr7 devastante nell'uno contro uno. Destro rasoterra e vantaggio.

Ma la Juventus non aveva messo in preventivo la reazione rabbiosa dell'Hellas. Prima con Borini, poi su rigore con Pazzini, gli scaligeri sono riusciti a ribaltare il risultato. Nel finale, specie nei 7 minuti di recupero concessi da Massa, c'é stata una vera e propria battaglia, ma la squadra di Juric ha retto e gestito il vantaggio, scrivendo cosí una vera e propria impresa sportiva. La Fatal Verona é risultata indigesta alla Juventus, e ora l'Inter, ha l'occasione per riagguantare i bianconeri.