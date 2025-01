La giornalista Mariarita Cupersito dona più di trecento libri a biblioteche, enti benefici e istituti penitenziari

La giurista e giornalista Mariarita Cupersito ha donato nel corso degli anni oltre trecento libri a biblioteche, enti benefici e istituti penitenziari ubicati in varie zone di Italia.

I volumi donati a titolo personale dalla giornalista, appassionata lettrice fin dalla più giovane età, spaziano dalla letteratura di vario genere alla saggistica più attuale e includono un consistente numero di titoli incentrati sul femminismo e la disparità di genere.

I vari enti contattati per le donazioni hanno sempre accettato con entusiasmo la generosa iniziativa, nata dalla centralità che la lettura ha rivestito nella vita della Cupersito e dal desiderio di diffondere cultura dando nuova vita ai volumi.

Già avvocato e funzionaria ministeriale, nonché giornalista, scrittrice e attivista per i diritti umani con particolare attenzione verso la tutela dei diritti delle donne, Mariarita Cupersito è associata all’International Institute for Strategic Studies e fa parte in qualità di esperta del primo gruppo di lavoro sul codice di condotta per l’intelligenza artificiale della Commissione Europea.

Nel corso degli anni ha preso parte a diverse attività di volontariato a cura di Amnesty International e della Croce Rossa Italiana, tra cui ulteriori donazioni di libri a reparti ospedalieri e letture in corsia.