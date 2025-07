La giurista e giornalista italiana Mariarita Cupersito tra le Global 200 Women Power Leaders 2025

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

La giurista e giornalista italiana Mariarita Cupersito è stata inclusa tra le Global 200 Women Power Leaders 2025, lista stilata annualmente da White Page International che celebra a livello mondiale 200 donne leader nei rispettivi settori.

Selezionate da una giuria internazionale tra migliaia di candidature per la loro eccellenza, resilienza e impatto su scala globale, le professioniste incluse nella lista provengono da oltre 50 Paesi, a dimostrazione della portata della leadership femminile in tutto il mondo.

Già avvocato e funzionaria ministeriale, nonché giornalista, scrittrice ed esperta di geopolitica, Mariarita Cupersito vanta una carriera internazionale di alto profilo che l’ha portata a collaborare con importanti istituzioni globali:

attualmente è associata all’International Institute for Strategic Studies, è ambasciatrice dell’Institute for Economics & Peace ed è stata nominata Ambasciatrice Globale per l’Italia al Global Council for Responsible AI nel corso di una cerimonia che si è tenuta presso la Camera dei Lord di Londra;

partecipa in qualità di esperta al primo gruppo di lavoro sul codice di condotta per l’intelligenza artificiale della Commissione Europea e fa parte del Policy Network on AI delle Nazioni Unite.

È stata nominata Italy City Chair dall’organizzazione globale G100 per Comunicazione, Advocacy e Mediazione e ha collaborato con enti di rilievo come l’Istituto Analisi Relazioni Internazionali e la rivista Opinio Juris – Law and Politics Review.

I suoi studi e articoli sono stati citati in numerose pubblicazioni internazionali, ricerche accademiche e tesi universitarie e ha ottenuto un riconoscimento dalla Banca Mondiale per il suo contributo alla realizzazione del report “Women, Business and the Law 2025”.

Nell’ultimo anno ha ricevuto dalla Francia la Médaille d’Honneur des Services Bénévoles dell’ANPDSB (Action Nationale Promotion et Développement des Services Bénévoles),

un importante riconoscimento a testimonianza del suo impegno per le cause umanitarie e sociali, ed è stata inclusa tra le tre finaliste selezionate da una giuria di esperti per il titolo di AI Ethics Leader nell’ambito del prestigioso premio Cybersecurity Woman of the Year 2025.

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti