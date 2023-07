La Maturità 2023 è iniziata: Campanella alle 8.30 per oltre mezzo milione di studenti. ecco le tracce e testi

La Maturità 2023 è iniziata: Campanella alle 8.30 per oltre mezzo milione di studenti. Maturità, inizia la prima prova di Italiano La prima prova della Maturità 2023 è iniziata, segnalata dalla campanella alle 8.30 per un totale di 536.008 studenti partecipanti. Di questi, 521.015 sono candidati interni, mentre 14.993 sono candidati esterni. L'esame coinvolge 27.895 classi e richiede la presenza di 14.000 commissioni. A differenza degli ultimi anni segnati dalla pandemia di Covid-19, quest'anno si è tornati alla formula tradizionale, svolgendo l'esame in presenza e senza l'obbligo di indossare la mascherina durante lo svolgimento delle prove. La struttura dell'esame prevede due prove scritte e un colloquio interdisciplinare.

Nella giornata odierna, gli studenti affronteranno la prova di Italiano, comune a tutti i partecipanti. La prova si articola in sette tracce, che coprono vari ambiti come l'arte, la letteratura, la storia, la filosofia, la scienza, la tecnologia, l'economia e il sociale. Queste tracce si suddividono in tre tipologie: analisi del testo, argomentative e riguardanti l'attualità.

Questa mattina, prima dell'ingresso a scuola per la prima prova dell'esame di maturità, studenti e studentesse della Rete degli Studenti Medi del Lazo si sono mobilitati "per denunciare ancora gli effetti di questo sistema d'istruzione sulla salute mentale".

Quest'anno ritorna la maturità con due prove scritte e l'orale, proprio come prima della pandemia.

"Dalla crisi - dicono i ragazzi - sarebbe potuto nascere un nuovo modo di vedere la conclusione dei cinque anni passati alle superiori".

Era stata infatti proprio la Rete degli Studenti Medi a chiedere che si trovasse un sistema per valutare il percorso scolastico, che non fosse tutto racchiuso in poche ore alla fine dell'ultimo anno.

"La didattica frontale, la valutazione numerica, la bocciatura, questa maturità, sono un modo antico di vedere l'istruzione. Invece che la costruzione di un percorso di apprendimento delle conoscenze, un'affannosa competizione per arrivare ad avere nella media un decimale in più del compagno di classe. Tutto questo, ovviamente, a discapito della salute mentale.

Oggi abbiamo voluto dire che siamo in ansia - dice Tullia Nargiso della Rete degli Studenti Medi del Lazio - Le problematiche legate alla salute mentale sottolineate dalla pandemia vengono esasperate dal nostro sistema scolastico. Questa maturità, decisa senza interpellare la volontà di studenti e studentesse, va in questa direzione e non possiamo che denunciarne la gravità. Vogliamo che la maturità non sia più un momento in cui spingere al limite studenti e studentesse.

Vogliamo che non sia una valutazione numerica a definire un percorso di cinque anni". (Ansa)





Le tracce

Analisi del testo (tipologia A): “Alla nuova luna” di Salvatore Quasimodo e Alberto Moravia con un brano tratto da “Gli Indifferenti”

Testo argomentativo (tipologia B): Federico Chabod, “L’idea di Nazione” – Piero Angela, “Dieci cose che ho imparato” – Oriana Fallaci, “Intervista con la storia”

Tema di attualità (tipologia C): Lettera aperta al Ministro Bianchi sull’esame di Maturità e Marco Belpoliti con “Elogio dell’attesa nell’era di Whatsapp”



