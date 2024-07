La rivendicazione del Sindaco Mauro sulla gestione delle concessioni balneari

A Sellia Marina, il Sindaco Mauro contrappone l'azione locale alla 'propaganda sterile' del Presidente del Consiglio Regionale

CITTÀ DI SELLIA MARINA | Sui balneari il Presidente del Consiglio Regionale Filippo Mancuso fa solo sterile e inconcludente propaganda.

Il Presidente del Consiglio regionale partecipando ad un "convegno sul turismo" a Sellia Marina, con molta disinvoltura, sulla proroga delle concessioni balneari cita testualmente: "un amministratore si deve pure accollare le proprie responsabilità, rilasciare le proroghe ed affrontare semmai un contenzioso".

Ritengo questa affermazione pilatesca e disinteressata alle esigenze degli imprenditori balneari.

Siamo alla solita sterile e inconcludente propaganda! Si lasciano i comuni da soli per assumersi le responsabilità di atti senza alcuna legiferazione a supporto. Proprio la "vacatio legis" dovuta alla latitanza del Governo nazionale e del Consiglio regionale, mette a rischio i provvedimenti amministrativi comunali ed il futuro dei balneari!

Bene caro Presidente, perchè il Consiglio Regionale non ha legiferato in merito al mantenimento delle strutture balneari così come, invece, ha fatto durante il covid quando diede la possibilità di estendendere le concessioni balneari del 30%?

Stia tranquillo Presidente, come Amministrazione Noi siamo abbastanza responsabili e non lasceremo soli i balneari (così come sempre stato!) proprio perchè fondamentali per garantire quei servizi essenziali per il turismo (tanto proclamato!), per lo sviluppo dell'economia locale e per evitare perdita di posti di lavoro.

Questa è la realtà e Le assicuro che anche gli addetti al settore la conoscono bene.

Quindi, caro Presidente, Noi sui balneari ci siamo perchè sappiamo assumerci le responsabilità e perchè ci sta a cuore il futuro della nostra Comunità e Voi, invece, perchè ve ne siete lavati le mani?

Il Sindaco

Ing. Francesco MAURO