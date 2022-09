Lamezia terme, ancora auto distrutte dal fuoco, (probabile dolo) intervento dei Vvf e Polizia

LAMEZIA TERME (CZ) 23 GIU - Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta questa mattina in piazza Kennedy per incendio autovettura. Interessata dal rogo una Fiat Punto parcheggiata in area condominiale privata.

Intervento dei soccorritori è valso alla completa estinzione delle fiamme evitando il propagarsi delle stesse alla zona circostante. Dai primi accertamenti svolti dai vigili del fuoco intervenuti, non si esclude l'origine dolosa del rogo. Sul posto polizia di stato per gli adempimenti di competenza. Ulteriori indagini in corso. Non risultano danni a persone.

in aggiornamento