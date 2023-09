L'artista italiano TASH è online con il nuovo singolo "A Pezzi"

Ascolta “A Pezzi” su Spotify: https://spoti.fi/3XUpIbX Tash, autore, cantante e performer italiano, ha pubblicato il suo nuovo singolo dal titolo “A Pezzi”, disponibile dal 19 Luglio su tutti i digital stores e Spotify.

A breve online anche il videoclip ufficiale su YouTube.



“A Pezzi” è un brano carico di rabbia che tocca una tematica troppo attuale per essere sottovalutata, la violenza di genere, la violenza domestica e la violenza psicologica.

La violenza non dovrebbe ‘essere’.

La violenza raccontata come un loop quotidiano, dal quale non si riesce ad uscire perché non ci si rende conto o non si ha nemmeno il tempo per farlo.

Chitarre distorte, batterie decise e dritte come colpi, la voce graffiata.

“A pezzi - è un urlo in faccia” scrive Tash nel suo post su Instagram con cui ha presentato l’uscita al suo pubblico.

Tash (Mattia Tassar)

Autore, Cantante e Performer nasce con band di stampo punk rock crossover e si evolve nel contesto musicale sviluppando un proprio stile che unisce il mondo underground a quello più mainstream; nel 2009 fonda il gruppo "Domani Smetto" rivisitando i pezzi degli Articolo 31 e riceve dallo stesso J-Ax l'ufficializzazione per portare in giro per l'Italia lo show con più di mille date live raggiungendo anche locali prestigiosi come Alcatraz di Milano.

Da questo successo crea il gruppo "HipHopize" che mette in scena più di 90 pezzi in un live di due ore viaggiando tra il rap, il punk rock e il pop.

Il progetto "Tash" nasce dalla voglia di creare sonorità e testi inediti che possano essere ascoltati su uno skateboard o in una stanza di lusso.

L'ispirazione statunitense è chiara ma in provincia di Novara non abbiamo ancora l'oceano. Un insieme di rime, melodie e chitarre distorte che lasciano il segno.

