Laurearsi ai tempi del Covid19 - 68 NeoDottori all'Università MagnaGraecia di Catanzaro. Video

CATANZARO, 5 MAG - Nei giorni 29 e 30 Aprile u.s. si sono svolte in modalità telematica le sedute di Laurea del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell'Università Magna Graecia di Catanzaro. Anche l'Ateneo di Catanzaro, infatti, preso atto del decreto ministeriale di sospensione delle attività di didattica in presenza, si è attivata per predisporre strumenti alternativi di didattica e di erogazione di tutti i servizi legati al mondo accademico.

Ecco allora che i 68 laureandi dei diversi Corsi di Laurea (Economia Aziendale, Economia aziendale e Management,Giurisprudenza, Organizzazioni delle aziende pubbliche e private, Organizzazioni e mutamento sociale e Sociologia) si sono collegati in remoto e hanno discusso la propria tesi davanti al loro pc nel salotto di casa mentre i Professori ordinari nominati Presidenti delle 5 Commissioni predisposte dall'Ateneo e i relativi Docenti Componenti ascoltavano con attenzione i risultati del lavoro svolto dai candidati.

L'Ufficio Didattico del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia (DIGES) - formato dal Dott. Rocco Sandro (detto Ricky) Bongarzone, Dott.ssa Tiziana Crispino, Dott.ssa Chiara Matacera e Dott. Saverio Mirijello - ha realizzato un video per raccontare queste prime particolari sedute di laurea e per ringraziare il Corpo Docente del DIGES e gli uffici di Ateneo che hanno collaborato alla buona riuscita dell'evento.

"Speriamo - hanno commentato i videomakers - che questo filmato possa essere un piccolo regalo per tutti i nostri neolaureati con l'augurio di poter presto festeggiare come meritano il traguardo raggiunto".

Un'emozione diversa, dunque, di certo lontana dai "riflettori" accademici.

Nessuna festa, nessuna proclamazione in Aula Magna, ma comunque un momento di gioia e di soddisfazione con l'auspicio espresso dal Direttore di Dipartimento Prof. Geremia Romano di poter presto recuperare il tempo perduto ed organizzare una grande festa nei locali dell'Università.

Ecco Il video