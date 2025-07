Sinapsys al centro del cambiamento: progetti concreti per la sanità digitale al Lazio Digital Summit

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Lazio Digital Summit e Sanità digitale: da Sinapsys un contributo concreto alla trasformazione nazionale

La partecipata del Gruppo Maggioli ha illustrato i progetti strategici in ambito sanitario e sociale. Il suo hub operativo a Catanzaro impiega oltre 220 persone

8 luglio 2025 - Anche Sinapsys, che prosegue nel suo piano di importanti investimenti in Calabria, ha portato il suo contributo alla terza edizione del Lazio Digital Summit, tappa del Digital Italy Program 2025 promosso da The Innovation Group. Durante la sessione plenaria dedicata alla sanità digitale, tra i modelli organizzativi e le esperienze presentate è intervenuto Alessandro Carellario, Amministratore Delegato di Sinapsys S.r.l. – Società del Gruppo Maggioli e Responsabile PAC e Progetti Grandi Clienti del Gruppo, protagonista di alcuni dei progetti attualmente più avanzati nel campo dell’assistenza socio sanitaria digitale.

L’evento si conferma occasione di confronto tra istituzioni e imprese sui processi di trasformazione digitale nei territori, con un focus particolare su sanità, pubblica amministrazione ed economia regionale.

Carellario ha illustrato l’approccio del Gruppo Maggioli alla trasformazione del settore: «L’innovazione per noi è un percorso che crea valore integrando visione, competenze e tecnologia – ha affermato -. Come Gruppo Maggioli, il nostro approccio non è solo tecnologico: è umano, sistemico e circolare. Un esempio virtuoso è rappresentato dalla collaborazione con Regione Lazio e LazioCrea, con cui stiamo sviluppando soluzioni che vanno ben oltre il software, in ambiti cruciali come la prevenzione e l’integrazione sociosanitaria».

Una visione che si traduce in soluzioni che nascono da un ridisegno dei processi, integrate con i sistemi territoriali e in linea con i principi dell’European Health Data Space, come dimostrano i progetti presentati nel corso dell’evento.

Tra questi, SIPSO, il Sistema Informativo per gli Screening Oncologici, neonatali e HCV attivo nella Regione Lazio, che ha già superato il 90% di copertura degli inviti, e SIATeSS, la piattaforma che censisce oltre 2.300 strutture socio sanitarie e sociali sul territorio regionale, centralizzando dati e funzioni prima frammentate.

Sinapsys, che concentra il suo principale centro operativo a Catanzaro impiegando oltre 220 professionisti, è oggi un attore riconosciuto nei processi di trasformazione digitale del sistema sociosanitario italiano.

Un lavoro, come ha ribadito Carellario, che richiede continuità progettuale, modularità e capacità di adattamento, evitando «strappi» che renderebbero il cambiamento più complesso per tutti gli attori coinvolti.

La presenza al Digital Summit Lazio conferma il ruolo strategico del Gruppo Maggioli – e di Sinapsys – nella costruzione di modelli digitali in grado di integrare prevenzione, assistenza e gestione dei servizi di prossimità, dentro un disegno che guarda ai territori e alle nuove direttive europee in termini di transizione digitale.

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti