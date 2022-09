Le principali aziende che producono software per giochi

Il mondo dei videogame e in generale dei giochi virtuali si è ingigantito a dismisura nel terzo millennio. Ormai l’industria videoludica è una delle più attive in circolazione, che vive di una continua concorrenza interna che sembra non conoscere freni. La tecnologia corre sempre più veloce e chi per lavoro si occupa di sviluppare software per creare giochi non può che trarne giovamento. I nomi dei grandi colossi sono noti ai più. I videogiochi non sono più visti come dei semplici giocattoli e da qualche tempo a questa parte hanno iniziato ad attirare anche un’utenza più adulta, per non parlare della dimensione professionistica che ha preso piede con tornei internazionali allestiti in tutto il mondo.

I grandi marchi di software per creare giochi

La storia recente dei giochi elettronici inizia negli anni ’90, quando Atari, Nintendo e SEGA si dividevano il mercato. Non si parla solo dei classici videogiochi, non a caso la Nintendo era nota anche per i semplici giocattoli e per i giochi elettronici. Nel tentativo di produrre qualcosa che risultasse sempre originale nacque tra l’altro la famosa croce direzionale che oggi si trova sui gamepad di tutte le console. L’Atari è a poco a poco scomparsa nel tempo, ma anche la SEGA ha abbandonato il settore hardware, dedicandosi esclusivamente al software. Parecchie delle serie di platform che hanno visto la luce in quel periodo continuano ancora oggi: si pensi in primis a “Super Mario Bros.” e a “Sonic The Hedgehog”. Oggi le migliori software house rispondono ai nomi di Electronic Arts (madre di “FIFA” e “NBA Live”) e Konami, specializzate nei titoli sportivi. Activision, il primissimo editore di videogiochi indipendente in assoluto, si occupa invece del celebre sparatutto “Call of Duty”. Ubisoft ha vissuto il suo periodo d’oro con “Rayman”, ma oggi non è certo in vetta alla classifica dei più grandi sviluppatori.

Software per creare giochi online

E se qualcuno volesse fare da sé? Al giorno d’oggi esistono diversi software per creare giochi online. In questo contesto rientra anche lo scenario dei giochi slot gratis, che oggi conta numerosissimi titoli. Novomatic e Play’n Go sono solo alcuni dei provider specializzati nel settore. Le app sono di uso quotidiano e non sorprende se qualche appassionato di informatica che non si occupa principalmente di programmi e computer voglia provare a dire la propria o a cimentarsi in qualcosa di divertente. Non mancano infatti soluzioni nocode che consentono di realizzare un gioco senza conoscenze in ambito di programmazione, ma chi è pratico dei linguaggi C#, Java, XML, Swift e Objective-C può ottenere senza dubbio un risultato molto più elaborato. Da notare che da diversi anni è possibile caricare il gioco di propria invenzione sugli store mobile, il che ha portato in qualche caso all’improvvisa fortuna di qualche sviluppatore provetto come accaduto con il boom di “Among Us” di InnerSloth. Poker, tetris, scarabeo: si trova davvero di tutto fra produzioni amatoriali e professionali.

Software per ottimizzare giochi

Con un quantitativo così grande di dispositivi in grado di supportare giochi virtuali, va da sé che non tutti riescono a usufruire in maniera congrua di una determinata app. Se stiamo parlando di un gioco in 3D o che sfrutta animazioni all’avanguardia, il programma potrebbe riscontrare più di qualche difficoltà ad essere eseguito sui dispositivi più datati, magari anche solo in alcuni frangenti. L’esistenza di software per ottimizzare giochi consente ai più “smanettoni” di regolare il tetto massimo degli FPS o altre impostazioni per far sì che il gioco scorra come dovuto. Alterare le prestazioni della macchina in uso, però, potrebbe portare a un’usura anticipata della stessa.

Software per creare giochi interattivi

Il concetto dell’intrattenimento è totalmente cambiato di questi tempi e quando si vuole giocare si pensa subito a impugnare lo smartphone alla ricerca di qualche nuova app da scaricare. Stando ad alcuni studi sui modelli comportamentali c’è persino chi vive la propria professione come se fosse un videogioco, con livelli e missioni da completare. La disponibilità delle connessioni internet permette praticamente a tutti di connettersi a distanza e di giocare allo stesso titolo pur non trovandosi nello stesso posto, senza bisogno di tv, console o controller ingombranti. Di conseguenza i software per creare giochi interattivi vanno per la maggiore tra gli sviluppatori. Se non c’è la possibilità di divertirsi con o contro un amico, un gioco viene facilmente scartato.