Libera Rappresentanza dei Militari, proposte presentate a Tavoli tecnici a SME su tema dei trasferimenti

ROMA. In data martedì 12 luglio, si è svolto, a Roma, l'incontro, fortemente voluto dal Sindacato Libera Rappresentanza dei Militari, incentrato sul tema dei trasferimenti del personale.

Lo Stato Maggiore Esercito, alle ore 10:00, ha avviato il tavolo di trattazione, alla presenza diverse sigle sindacali. A prendere la parola è stato il Vice Segretario Nazionale di Libera Rappresentanza dei Militari, Gaetano Bozzi, che ha illustrato, ai tecnici dello SME, i primi 10 punti sui quali è stato richiesto di intervenire, avviandone la trattazione.

Gli items posti al centro del dibattito sono stati: ripristino del cambio alla pari per i Graduati senza termini temporali di presentazione; Emanazione annuale della Circolare che regola i trasferimenti dei sottufficiali (ad oggi sono trascorsi 2 anni); Eliminazione delle discriminanti in termini di punteggio per i temporaneamente assegnati; Incremento del punteggio legato al Chilometraggio rispetto alla sede cui si fa richiesta (aumenta con l'aumentare del Km); Forti penalizzazioni in termini di successivi punteggi per coloro che si trasferiscono su luoghi che distano meno di 150 Km; Possibilità per chi beneficia della norma a tutela delle vittime del dovere e del terrorismo di poter progredire in carriera ed avere la possibilità di permanere in sede gradita; Anticipazione (almeno semestrale) delle destinazioni per quanto concerne chi deve assumere il Comando e chi lo debba lasciare; Immediata rimozione ai sensi della Legge 105/2022 della non attribuzione del punteggio incrementale per chi usufruisce di Legge 104; Trasparenza e determinazione pre-domanda delle sedi già disponibili riferite alla movimentazione su istanza; Diminuzione del contenzioso tramite collocazione del personale che ha già beneficiato di sentenze favorevoli sui trasferimenti ed attende atto propulsivo dell'Amministrazione.

La Delegazione di L.R.M., recatasi a Roma e composta dal Vice Segretario Nazionale, Gaetano Bozzi, e dal Capo Dipartimento Studi e Dottrina, Dr. Danilo Vecchio, si è fatta portatrice delle richieste degli iscritti al Sindacato.

Il prossimo impegno per Libera Rappresentanza dei Militari è l'incontro, pianificato per il giorno 18 luglio, inerente l'apertura degli ulteriori due tavoli tecnici richiesti ovvero: infrastrutture ed alloggi e trattamento economico. “Per tale data - commenta il Segretario Generale Dr. Marco Votano -, il Sindacato LRM ha già richiesto allo Stato Maggiore Esercito, il punto di situazione degli alloggi vuoti assegnabili e non assegnabili, quelli occupati senza titolo e quelli interessati alle vendite. Per quanto concerne, invece, il Trattamento economico, i tecnici del Sindacato stanno elaborando un pacchetto di proposte da sottoporre allo studio di fattibilità del Dicastero Difesa - conclude - per il tramite del costituendo tavolo tecnico”.