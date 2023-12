Libriamoci 2023: I Bambini dell'IC Don Milani-Sala Catanzaro trionfano nel torneo di lettura

Un viaggio nella magia della lettura e la vittoria di una classe appassionata

Mercoledì 15 novembre, le bambine e i bambini delle classi 3^, 4^ e 5^ del plesso di scuola primaria Sant'Anna hanno preso parte al progetto “Libriamoci” Giornate di Lettura nelle scuole, la campagna nazionale rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, promossa dal Ministero della Cultura, attraverso il Centro per il libro e la lettura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) per diffondere e accrescere l’amore per i libri e l’abitudine alla lettura. L’esperienza è stata condotta dalla scrittrice Prof.ssa Patrizia Fulciniti e dal presidente dell'associazione “Terra di Mezzo” Gianni Paone, per l’occasione lettori volontari di testi selezionati all’interno del tema istituzionale della decima edizione di Libriamoci Se leggi ti lib(e)ri.

Tra i tre filoni tematici è stato scelto Lib(e)ri di sognare, proprio perché i libri sono strumenti che offrono la possibilità di viaggiare e di esplorare mondi fantastici, di vivere storie appassionanti e di conoscere personaggi indimenticabili. Attraverso la lettura condivisa, le alunne e gli alunni hanno manifestato i loro pensieri, le loro emozioni e le loro riflessioni sulle trame.

L’incontro ha riservato una piacevole e graditissima sorpresa: le alunne e gli alunni della classe VA sono stati premiati per essersi classificati al primo posto nel Torneo di Lettura 2023. L’alunna Letizia Lostumbo, in qualità di capitana della classe, è stata premiata quale Migliore Lettrice dello stesso Torneo di Lettura 2023. La competizione si è svolta nell’anno scolastico 2022/23, parallelamente alle maratone di lettura previste dal progetto “Voce di Vento”, promosso dal Centro per il Libro e la Lettura, e ha coinvolto diverse classi di vari Istituti scolastici della regione Calabria. L’iniziativa, sviluppata all’interno delle attività laboratoriali curriculari, assegnate dalla Dirigente Scolastica dell’I. C. Don Milani-Sala Catanzaro, Prof.ssa Cinzia Emanuela De Luca, alle insegnanti Adele Mastrangelo e Graziella Rotundo, si è, appunto, conclusa con la conquista del primo posto da parte della classe IVA dello scorso anno scolastico.

La Dirigente Scolastica e le docenti del plesso di scuola primaria Sant’Anna ringraziano Gianni Paone, presidente dell’Associazione Terra di Mezzo, e Patrizia Fulciniti, che hanno curato i progetti di lettura, offrendo alle alunne e agli alunni del nostro Istituto una preziosa opportunità di crescita culturale, un’occasione per incrementare la passione per la lettura e per incentivare l'amore per i libri, anche al di fuori dell'ambiente scolastico.