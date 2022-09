L’innovazione tecnologica a servizio dell’intrattenimento digitale

Negli ultimi anni l’intrattenimento è sempre più agganciato alla tecnologia, anche per le attività classiche all’aperto ci sono app che monitorano i nostri allenamenti, telecamere digitali in grado di rendere un evento sportivo qualcosa di inimmaginabile fino a qualche tempo addietro. In questo contesto l’innovazione tecnologica è ormai il principio cardine che attraversa l’intrattenimento in generale e il gioco in particolare.

Prendiamo come esempio una realtà che offre una selezione di attrattive che sono molto in voga da giocare principalmente in modalità mobile per dispositivi come iPhone e Android, senza disdegnare i vecchi PC e i laptop, i quali attualmente vengono utilizzati con minore frequenza per il comparto del gioco digitale online.

Durante gli ultimi anni i modi di utilizzo sono cambiati notevolmente, così come l’offerta che si è adeguata a un vero e proprio cambio di guardia, per i giochi maggiormente cliccati e praticati dagli utenti attivi.

I giochi maggiormente praticati per il casinò online

C’è stato quindi un grande ritorno alle attrattive dei casinò digitali come il blackjack, la roulette online, le slot e il videopoker, i dati, il bingo online e il baccarat. Specialmente fino al 2020 sembrava che il poker sportivo, fosse tramontato per sempre, dopo un periodo di grande attenzione mediatica per la pokermania.

Tra le attrattive dei casinò online si inserisce un gioco tradizionale del diciassettesimo secolo, la roulette che nonostante sia un gioco classico realizzata agli albori dell’illuminismo, gode ancora di buona salute nonostante gli anni e trova seguito grazie alla versione online. La roulette è un gioco matematico per eccellenza, per questo nel corso dei secoli molti studiosi si sono cimentanti nel trovare un metodo su come vincere alla roulette uno di questi è la martingala, un sistema appunto matematico che consente attraverso il calcolo probabilistico di dare una certa probabilità di vincita su un certo numero di puntate. Le cose sono cambiate però durante questi ultimi anni, soprattutto da quando la roulette è diventato un gioco disponibile sui casino online che tende ad assorbire progressivamente tutti gli utenti, anche coloro che in passato si recavano nei casinò tradizionali.

il settore del gioco online e dei casinò digitali sono da anni orientati verso le scelte di un pubblico che oggi accede principalmente attraverso dispositivi mobili quale smartphone e altro. Ed è indicativo come durante il 2019 oltre il 67% degli utenti abbia eseguito l’accesso tramite dispositivo mobile, scaricando le app di gioco o direttamente in modalità browser games, con il tema della sicurezza informatica che ormai è diventato un fiore all’occhiello per il settore del gioco online. La sicurezza informatica oggi è una priorità per chi sviluppa e si occupa di gioco, aspetto che conta tantissimo e fa la differenza in un settore dove la competizione è già di per sé piuttosto elevata.

Il pubblico ha quindi premiato questo tipo di tecnologia e la scelta che è stata effettuata dalle sale da gioco più diffuse e conosciute, che in un primo momento hanno fatto fatica, dovendosi adeguare a questo cambio di tecnologia e di utilizzo dei portali di gioco. Oggi stiamo vivendo una nuova fase in cui ogni tipo di gioco viene sviluppato e lanciato sul mercato per essere adeguato all’utilizzo degli smartphone.

Come si è comportato il gioco online lungo il primo semestre del 2020

Il segmento del gioco online durante questo primo semestre del 2020 ha registrato dati molto positivi, per quanto riguarda il numero di utenti attivi che hanno effettuato almeno una partita durante questo periodo. Tra i giochi maggiormente praticati si confermano attrattive come la roulette online, il blackjack, i dadi, le slot machine con jackpot progressivi, i video poker e tutti i giochi di abilità come il poker nelle sue principali varianti.

Una menzione a parte va fatta però per il dato che riguarda il gioco di abilità del blackjack, visto che fino al 2012-2013 non era considerato tra le principali attrattive per i casinò online, mentre complice la brusca frenata del poker digitale, questo gioco ha saputo conquistare un pubblico sempre più consistente, nel corso del tempo. Ed è un po’ quello che sta accadendo per il campo delle console, da quando soprattutto la Nintendo, azienda leader nel settore del gaming, ha deciso di lanciare sul mercato la Nintendo Switch, che è un ritorno se vogliamo alla cultura del Game Boy, per avere a portata di mano, in qualsiasi momento una console ibrida per giocare fuori casa, durante il tragitto per recarsi al lavoro con i mezzi pubblici e così via. Stesso concetto che si sposa alla perfezione anche per chi usa il proprio smartphone per accedere ai siti di gioco e alle realtà dei casinò online.

Considerazioni finali sul settore del gioco digitale

Oggi la vera sfida riguarda appunto la possibilità di giocare in qualsiasi tipo di situazione, senza rinunciare a una grafica accattivante e a un gameplay adeguato. L’innovazione tecnologica gioca quindi una funzione e un ruolo vitale per il comparto del gioco online e dei casinò digitali, visto che le abitudini e le preferenze degli utenti sono cambiate in modo radicale e con una certa costanza, durante questi ultimi 6 anni. Sono stati raggiunti apprezzabili risultati, visto che il settore del gioco online rappresenta da diverso tempo una nicchia cospicua, ma che non aveva mai superato il 9-10% della spesa complessiva per il gioco d’azzardo nel nostro Paese. Tuttavia i dati più recenti hanno indicato come ci sia stata una costante e significativa crescita, legata all’utilizzo di dispositivi mobili come smartphone e tablet. Un dato che si può quindi accostare a quello della videoludica di cui il gaming rappresenta oggi un elemento fondamentale per l’innovativa industria del gioco.