Lo scrittore palermitano Giankarim De Caro partecipa a “Più libri, più liberi”, Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria a Roma

Giorni intensi per Giankarim De Caro, autore di “Malavita”, “Fiori mai nati”, “Chianchieri” e “Agatina senza pensieri”.

Dopo avere presentato quest'ultimo a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, nell’ambito della manifestazione “Storie di Lia - Bere, Mangiare, Sentire Siciliano”, lo scrittore palermitano è volato a Roma, dove è in corso "Più libri, più liberi", Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria.

"Sono stato molto felice - afferma - di partecipare, a Barcellona Pozzo di Gotto, a un evento che ha riunito, all'insegna del coworking, le eccellenze del food siciliano e non solo".

Sì, perché all'evento - in programma fino al 9 novembre - hanno preso parte anche alcune eccellenze letterarie: Giankarim De Caro vi rientra a pieno titolo, in considerazione dell’enorme successo che, dal 2018 - anno del debutto narrativo – i suoi libri hanno riscosso, sia in termini di vendite che di critica.

Al pubblico della cittadina messinese ha parlato di “Agatina senza pensieri”, l’ultimo dei suoi romanzi, dedicato a una figura femminile – come suggerisce il titolo – capace di trasmettere al lettore tutta la forza dei legami familiari, la potenza del passato con cui è necessario fare i conti e il senso di rinascita che accompagna percorsi tortuosi e dolorosi.

Sentimenti e condizioni emotive che Giankarim De Caro maneggia con abilità e capacità descrittive senza eguali, sostenute da un linguaggio ruvido e diretto che non lascia mai indifferenti i lettori.

Fino a domenica , lo scrittore sarà a Roma dove condividerà l'esperienza della Fiera con Navarra Editore, casa editrice palermitana con cui, a oggi, ha pubblicato tutti i suoi libri.

La Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria si terrà nella capitale fino al 10 dicembre, nel nuovo centro congressi “La Nuvola” nel quartiere dell’EUR.

Un‘interessante occasione per approcciare o conoscere più approfonditamente la produzione letteraria dell’autore, in un contesto che punta a valorizzare l’editoria indipendente.

Promossa e organizzata dall’ Associazione Italiana Editori, la Fiera si svolge nel mese di dicembre a Roma e ospita ogni anno circa cinquecento operatori del settore, provenienti da tutta Italia, che presentano al pubblico novità e cataloghi.