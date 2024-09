Amichevole di lusso tra A.C. Locri e U.S. Catanzaro: grande spettacolo e passione sugli spalti

Amichevole di lusso questo pomeriggio a Locri (Rc), con inizio alle ore 18, presso lo stadio “G.R. Macrì”, tra le squadre dell’A.C. Locri 1909 (partecipante al campionato di serie D) e l’U.S. Catanzaro 1929 (serie B).

Un’amichevole tanto voluta quanto attesa da tutto l’ambiente sportivo reggino che ha risposto con grande passione e partecipazione all’evento sportivo. Ben visibile sugli spalti anche lo striscione “Locride giallorossa”, a testimonianza della passione sportiva che accomuna buona parte della tifoseria locale ai colori della squadra del Presidente Noto.

Da segnalare anche l’aspetto “affettivo” che ha caratterizzato l’incontro, in quanto è stata l’occasione per entrambi i tecnici, che ricordiamo sono Umberto Scorrano per il Locri (che è stato calciatore dei giallorossi negli anni della C2) e Fabio Caserta per il Catanzaro (lanciato giovanissimo proprio dalla squadra reggina del Locri), tra l’altro anche entrambi giocatori che hanno vestito la stessa maglia amaranto.

“E’ stata - come ha detto nei giorni scorsi il Presidente del Locri Pollifroni - un’opportunità unica per la comunità locrese di assistere ad una sfida che promette forti emozioni e grande spettacolo” …e così è stato!

Prima dell’inizio della gara è stato premiato con una targa ricordo l’allenatore del Catanzaro, Fabio Caserta.

Quindi, sugli spalti pubblico delle grandi occasioni e media mobilitati per testimoniare l’amicizia e la sportività che accomuna le due società.

La partita inizia al piccolo trotto, con il Catanzaro che, ovviamente, prende subito il sopravvento rendendo subito visibile agli occhi degli spettatori la differenza di categoria e la qualità del gioco espresso.

Già al 1’ p.t. i giallorossi passano in vantaggio con un goal di Compagnon che ribatte in rete da due passi una palla proveniente dall’out destro dal fronte d’attacco giallorosso (0-1).

Passano solo 4 minuti, siamo al 5’ p.t., ed i giallorossi di mister Caserta raddoppiano su calcio di rigore, penalty concesso dall’arbitro Saieva di Reggio Calabria per un evidente fallo in area ai danni di un attaccante. Sul dischetto si presenta Pittarello che non ha problemi ad insaccare per lo 0-2 a favore del Catanzaro.

Soltanto intorno al 20’ p.t. i padroni di casa, che comunque imbastiscono buone trame di gioco, riescono a farsi vedere, anche se timidamente, nella metà campo degli ospiti e lo fanno con qualche folata sulle fasce e con qualche punizione da fuori area che però non sortisce gli effetti sperati.

Nel frattempo il Catanzaro continua a macinare gioco e a rendersi pericoloso soprattutto con qualche punizione da fuori area che impensierisce un po’ il portiere del Locri.

Al 25’ p.t. il Catanzaro va ancora in goal e lo fa ancora con Pittarello che da distanza ravvicinata ribatte in rete un cross di testa fatto da un suo compagno a seguito di un calcio di punizione battuto dal limite d’area (0-3).

Il primo tempo si chiude così.

Nella ripresa il Catanzaro scende in campo con intenzioni meno bellicose, e lo si vede dalle lente trame di gioco che tendono ad addormentarlo. Di contro i giocatori del Locri si dimostrano più animati e confezionano diverse occasioni da rete, in particolare con Reis Daquinto e Antonio Pelle, mentre il gioco si sviluppa per lo più sulla fascia destra dove il braccetto di difensivo del Locri supera diverse volte il suo avversario portando scompiglio e pericolo in area catanzarese.

La veemenza dell’attacco del Locri viene premiata al minuto 36’ s.t. grazie ad una perla di Totò Pelle che, ricevuta la palla nella zona centrale d’attacco, scavalca il portiere giallorosso con un delizioso pallonetto che s’insacca per l’1-3 finale.

Nella seconda frazione di gioco girandola di sostituzioni e, al termine, applausi per tutti con l’augurio di disputare, entrambe, un buon campionato.

In conclusione, sgambatura utile per il Catanzaro per creare maggiore affiatamento tra i giocatori e, altrettanto utile per i giocatori del Locri, che hanno dimostrato di avere non solo buona tenuta atletica ma anche tanta qualità.

CLICCA QUI PER LA FOTOGALLERY

Le formazioni:

A.C. Locri: Donini; Garcia, Aquino D. (5’ st Aquino V.); Pantano (5’ st Morrone); Scarfiello (18’ st Mazzone); Zucco (5’ st Aprile); Basit; Larosa (13’ st Staiano-40’ st Parafioriti); Ficara (5’ st Occhiuto); Reis (1’ st Pelle); Romano (18’ st Foti). Mister Umberto Scorrano.

U.S. Catanzaro: Dini (1’ st Borrelli); Piras; Bonini; Ceresoli; Volpe (1’ st Cassandro); Brignola (1’ st D’Alessandro); Coulibaly (20’ st Pompetti); Koutsoupias (1’ st Maiolo); Pagano (1’ st Buso); Pittarello (1’ st La Mantia); Compagnon (1’ st Seck). All. Fabio Caserta.

Arbitro: Saieva di Reggio Calabria

Assistenti: Cotroneo di Reggio Calabria e Macrì di Catanzaro.

Marcatori: 1’ pt Compagnon; 5’ pt Pittarello; 25’ pt Pittarello (rigore); 36’ st Pelle.