M5S: Bugani rilancia parole su dimissioni. Dibba, sei grande

ROMA, 4 AGOSTO - "...e in ogni scontro è colui il quale è disposto a morire che guadagnerà un centimetro. E io so che se potrò avere un'esistenza appagante sarà perché sono disposto ancora a battermi e a morire per quel centimetro. La nostra vita è tutto lì, in questo consiste. E' in quei dieci centimetri davanti alla faccia". Massimo Bugani, su facebook, rilancia un estratto del celebre discorso allo spogliatoio del film "Ogni maledetta domenica". Parole che il consigliere comunale M5S di Bologna cita nella sua intervista di oggi al Fatto Quotidiano, nella quale illustra il suo dissenso rispetto alla strategia di Luigi Di Maio e annuncia le sue dimissioni da vice-capo segreteria del vicepremier. E, tra i commenti al post su facebook, spunta anche l'endorsement di Alessandro Di Battista, tra i "casus belli" degli attriti tra Bugani e Di Maio. "Sei un grande", scrive il "Dibba" sulla bacheca di Bugani.