Magliette personalizzate per l’azienda: perché sceglierle?

Dotare il proprio personale di magliette personalizzate con il logo e/o il nome dell’azienda è ormai una prassi sempre più consolidata, ed è un qualcosa che sa garantire dei vantaggi non trascurabili.

Se ci si chiede perché un’azienda dovrebbe consegnare ai propri dipendenti delle magliette personalizzate, le ragioni sono molteplici, proviamo dunque a menzionare quelle più rilevanti.

Un modo per rendere il team più coeso e per rafforzare l’identità aziendale

Anzitutto, fare in modo che tutti i dipendenti lavorino con divise personalizzate con il logo dell’azienda è sicuramente un modo per rendere più forte il team e per farlo sentire più coeso.

Anche il semplice gesto di consegnare a un lavoratore una maglietta dell’azienda, la quale diverrà a tutti gli effetti la sua “divisa”, ha una forte valenza simbolica e risulterà sicuramente molto apprezzato, oltre che utile per motivarlo.

Un’immagine aziendale ottimale agli occhi di clienti e altre figure

Fare in modo che tutto il personale dell’azienda indossi delle magliette con il nome e il logo della medesima è inoltre utilissimo per ragioni di immagine: un’azienda che si presenta in questo modo al pubblico, infatti, tende ad essere percepita come più affidabile e più professionale, o perfino più solida economicamente, ecco perché quello che sembra essere un semplice dettaglio può realmente fare la differenza.

Quanto detto, ovviamente, vale in modo particolare per le aziende che prevedono un contatto diretto con i clienti, si pensi ad esempio ai negozi, ma non solo: anche aziende che lavorano principalmente “dietro le quinte” dovrebbero prevedere delle magliette personalizzate, anche in considerazione del fatto che i vantaggi di cui si è detto non riguardano soltanto l’immagine che viene data ai clienti, ma anche ai fornitori, ai collaboratori e a qualsiasi altra figura che gravita attorno all’azienda stessa e alla sua attività.

Una vera strategia di marketing che può intersecarsi con il mondo digitale

Dotare il personale di divise abbellite dal brand dell’azienda sa essere una strategia preziosa anche a livello di marketing.

Nell’affermare questo si sta confermando quanto detto nel paragrafo precedente, ma ci sono anche degli altri aspetti che meritano di essere considerati: ogni qual volta qualcuno vede il logo dell’azienda sulla maglietta di un suo lavoratore, infatti, la cosiddetta “brand identity” si rafforza, e questo non può che avere dei risvolti positivi.

Come noto, peraltro, viviamo in un’epoca fortemente digitale, un’epoca in cui fotografie e filmati “viaggiano” in rete con tempi pressoché immediati e possono divenire, più o meno consapevolmente, uno strumento di marketing “virale”.

Questo è un ulteriore motivo per prestare la massima attenzione all’immagine dell’azienda e al modo con cui si presentano i propri lavoratori, ecco perché un investimento davvero esiguo come questo può assicurare dei ritorni davvero notevoli, per quanto difficilmente misurabili.

Come ci si possono procurare delle magliette aziendali personalizzate?

Procurarsi delle magliette personalizzate con il logo e il nome dell’azienda per consegnarle ai propri dipendenti è davvero molto semplice: la scelta del prodotto e il relativo ordine può infatti essere effettuata comodamente in rete.

Il primo passo è scegliere che tipo di magliette procurarsi: se si desiderano ad esempio delle t-shirt a manica corta bisognerà collegarsi alla pagina dedicata a questo tipo di magliette personalizzate di un e-commerce specializzato come Gedshop e opzionare il modello di interesse.

Successivamente sarà possibile fornire il motivo grafico con cui si intende personalizzare il capo e confermare l’ordine; e-commerce come quello citato consentono anche di visualizzare un’anteprima di stampa in modo da poter apprezzare in maniera dettagliata il prodotto che si andrà a ricevere prima di effettuare il pagamento.