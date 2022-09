Magna Graecia Film Festival, da Nick Vallelonga al Procuratore Gratteri ecco le novità

Catanzaro, 1 Agosto - Il Magna Graecia Film Festival si arricchisce di due presenze eccezionali: il Premio Oscar Nick Vallelonga e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, Nicola Gratteri. Le due new entries e l'assenza per motivi personali dell'attesissimo attore Remo Girone hanno costretto l'imponente macchina organizzativa del festival ad alcune variazioni di programma, in particolare per quanto riguarda le masterclass. Ecco il programma aggiornato:

Chiostro del San Giovanni

- 2 Agosto: Nick Vallelonga

- 3 Agosto: Gioacchino Criaco

- 4 Agosto: John Savage

- 5 Agosto Marco Risi

- 6 Agosto Peter Greenaway e Saskia Boddeke

- 7 Agosto Paul Haggis

Ieri sera nell'arena del Porto, gremita da 990 persone, il massimo dei posti disponibili per le regole anti-Covid, ha avuto inizio la diciottesima edizione con la proiezione del primo film in gara nella sezione Opere Prime e Seconde italiane: Futura di Lamberto Sanfelice. La serata ha avuto un piccolo fuori programma: un gruppo di diportisti ha inscenato una protesta contro il sindaco e l'Amministrazione comunale di Catanzaro a causa della gestione del porto. Il direttore artistico, Gianvito Casadonte, ha permesso ad una piccola delegazione di salire sul palco ed esprimere pacificamente la loro protesta. Lo spettacolo è ripreso con un commovente omaggio alla prematuramente scomparsa Presidente della Regione Calabria Jole Santelli.

Oggi la kermesse entra nel vivo con l'inizio delle altre due competizioni che abbracceranno tutta la città. Ecco il programma:

Domenica 1 Agosto

- Arena Porto 21:00: Tutti per Uma di Susy Laude. Incontro con Susy Laude, Dino Abbrescia. Lillo Petrolo

- Supercinema 21:00: Mila di Cinzia Angelini. Incontro con Cinzia Angelini

- Supercinema 21:30: SuperNova di Harry Macqueen in anteprima

- Chiostro 21:00 : Opera Prima di di Teyu Vlietstra in anteprima nazionale. incontro con Teyu Vlietstra

- Chiostro 22:00 : Respirando con la musica di Maria Pia Cerulo. Incontro con Maria Pia Cerulo

Video introduzione di Sebastiano Somma





L'offerta è ricchissima e di qualità elevata, non ci resta che godere di tutta questa bellezza che, grazie al direttore Gianvito Casadonte, ha avvolto l'intera città.





Saverio Fontana