Marcellinara, terra tra i due mari: contest fotografico per la promozione del territorio

MARCELLINARA 12 FEB - L’Amministrazione Comunale di Marcellinara, guidata dal Sindaco Vittorio Scerbo, ha pubblicato un bando per un Contest fotografico che si svolgerà nel periodo febbraio-maggio 2021, al fine di incrementare, attraverso gli scatti fotografici, la presenza dell’Ente sui motori di ricerca, social e sito internet istituzionale.

L’obiettivo è quello di dare un’identità social ad un territorio posto nel punto più stretto d’Italia, al centro tra i due Mari, simbolo scelto per il contest, che vedrà impegnati gli utenti nella pubblicazione di foto scattate durante l’ultimo anno nel territorio di Marcellinara.

“Si vuole dare un forte impulso tramite semplici azioni – spiega il Presidente del Consiglio Comunale Saverio Gariano – alla promozione dei luoghi che giornalmente viviamo spesso sottovalutati nel suo potenziale di bellezza ed attrazione turistica. Il posizionamento sui social e suoi motori di ricerca diviene indispensabile per far conoscere le bellezze e l’alta potenzialità del nostro territorio. Tale azione – continua Il Presidente Saverio Gariano – rientra tra quelle già messe in atto nei mesi scorsi per contrastare l’accostamento sul web del nostro Comune con la deplorevole uccisione di un lupo alle porte di ingresso del paese, ben lontana dai valori e dal sentimento comune di tutta la cittadinanza di Marcellinara. Tramite la pubblicazione di foto rappresentative del nostro territorio contribuiremo alla divulgazione di un luogo unico nel panorama nazionale quale terra dell’Istmo tra i due mari.”

Ogni utente potrà partecipare con un solo scatto attraverso l’invio di messaggio tramite la pagina del Comune di Marcellinara, che provvederà a pubblicarla in un apposito album sul social di riferimento e nella sezione Fotogallery del proprio sito istituzionale, all’indirizzo www.comunemarcellinara. Sarà proclamato vincitore l’autore dello scatto che avrà ricevuto più “like” alle ore 18 del 31 maggio 2021. Il premio comprenderà la donazione di gadget istituzionale dell’Ente ed un premio simbolico in denaro.