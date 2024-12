Mariarita Cupersito tra gli ospiti dell’incontro con Angela Merkel promosso da ISPI a Milano

La giurista e giornalista Mariarita Cupersito, associata all’International Institute for Strategic Studies e coinvolta in qualità di esperta nel primo gruppo di lavoro sul codice di condotta per l’intelligenza artificiale della Commissione Europea, ha preso parte all’incontro con l’ex Cancelliera tedesca Angela Merkel organizzato da ISPI – Istituto per gli Studi di Politica Internazionale a Milano lo scorso 11 dicembre. L’evento ha avuto luogo nella splendida cornice di Palazzo Clerici e si inserisce nel tour promozionale dell’autobiografia dal titolo “Libertà”, edita in Italia da Rizzoli, che vede la Merkel impegnata tra Europa e Stati Uniti.

Intervistata da Walter Veltroni alla presenza di una selezionata platea di politici, giornalisti ed esponenti del mondo della cultura, tra cui la Cupersito, l’ex Cancelliera tedesca ha raccontato il suo operato come leader europea che ha lasciato un segno indelebile nella politica tedesca, europea e internazionale. In “Libertà”, Angela Merkel descrive la vita quotidiana nella cancelleria, così come i giorni e le notti drammatiche in cui a Berlino, a Bruxelles e altrove si è trovata a prendere decisioni di enorme portata. Traccia le linee del cambiamento nella cooperazione internazionale e rivela la pressione che grava oggi su donne e uomini di governo quando si tratta di cercare soluzioni a problemi complessi in un mondo globalizzato.

“È stato un onore poter partecipare a questo evento e ascoltare l’interessante disamina di Angela Merkel sui principali eventi della storia recente”, ha dichiarato la giornalista. “Un plauso all’ISPI per l’ottima organizzazione e accoglienza”.

Già avvocato e funzionaria ministeriale, nonché giornalista e scrittrice, Mariarita Cupersito si occupa da anni di geopolitica, diritti umani, etica dell'AI e disparità di genere; ha collaborato, tra gli altri, con l’Istituto Analisi Relazioni Internazionali e con Opinio Juris-Law and Politics Review. Molti suoi articoli sono stati citati su riviste straniere, ricerche e tesi accademiche.