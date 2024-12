Spettabile redazione e Guendalina invio come detto mi









La Scrittrice Melinda Miceli riceve i Premi Colosseo d'oro e Leone d'oro alato di San Marco a Roma

7 dicembre 2024, Sala dei Cavalieri, Resort Castrum Boccea, Roma, duplice premiazione per la Scrittrice e Critico d'arte Melinda Miceli, con menzione speciale all'interno del Premio Fori Imperiali di Accademia Cicerone ed Area Cultura Roma.

Patrocini: Accademia Cicerone, ENAC ente nazionale attività culturali, CET centro europeo turismo e cultura di Roma, dell'UNCI unione nazionale cavalieri d'Italia, Istituto per la cultura italiana, Organizzazione internazionale relazioni diplomatiche.

La Dama delle Arti e della Scrittura, la Dottoressa Melinda Miceli è destinata sin dalla tarda adolescenza a ricevere premi nazionali e prestigiosi che come foglie d'alloro dorate la cingono e fanno risplendere le importanti iniziative culturali di cui è volontaria e promotrice.

Il premio Colosseo d'oro ed il premio Leone d'Oro alato di Venezia di Fondazione Area Cultura, che si possono definire The best awards Roma, le giungono quali simboli di città che sono diventate l'emblema dell'Italia, Roma e Venezia, Patrimonio dell'Umanità. Questi 2 premi sono la perfetta rappresentazione di Melinda Miceli, scrittrice contemporanea di grande lustro, celebratrice della Bellezza italiana la cui importante carriera si apre, come nel Rinascimento e, prima ancora, come nel periodo delle Cattedrali a un continuo scambio sia all'interno dell'Europa sia in altri Continenti. Ricordiamo a tal proposito The Best in The World e New Sky Award del Kazakistan dove Melinda Miceli è arrivata prima in assoluto su 5000 concorrenti da tutto il mondo.

La splendida locandina celebrativa creata per lei dal Maestro Miguel Angel Acosta Lara, riprende gli stessi temi delle Dame botticellane a cui Melinda Miceli decisamente assomiglia; fondo nero sul quale spicca l'oro dei suoi capelli e dei dorati trofei consegnati dagli Organizzatori Angelica Loredana Anton e Gennaro Ruggero.

Così si è espressa Melinda Miceli: "Lieta di essere invitata in questo nobile consesso, la Sala dei Cavalieri, dai Cari e lodevoli organizzatori Angelica e Ruggero che valorizzano talenti e celebrità attivando culturalmente la Capitale. Orgogliosa della Nostra Amicizia lavorativa, li ringrazio per questa premiazione che voglio ricambiare con il mio Premio internazionale La Fenice d'oro che consegno al grande Gennaro Ruggiero come Cineasta e Ambasciatore dei diritti umani. Complimentandomi per la scelta dei premiati mi congedo ricordando che la Cultura rende liberi e che la meritocrazia merita di essere celebrata sempre, come qui oggi ". Ispirato alla maestosità e al valore storico del Colosseo di Roma il Premio Colosseo d'oro è destinato a personalità che si distinguono per il loro contributo eccezionale alla cultura, all'arte, alla scienza, al sociale, alla giustizia, e alla pace, incarnando i valori di grandezza, eredità e armonia che il Colosseo rappresenta nel panorama mondiale.



Durante il Premio Fori Imperiali, e Colonne d'oro alla Carriera un riconoscimento simbolo di grande prestigio, ispirato alla maestosità e al valore storico dei Fori di Roma città celebrata nei trofei insieme a Venezia per la loro eterna fama di grandezza, si è tenuta la duplice Premiazione di Melinda Miceli come scrittrice e poetessa con il Colosseo d'oro e come Critico d'arte e Interior designer con il Premio Leone d'oro alato di San Marco © 2024.

PREMIO FORI IMPERIALI© A:

Dr.ssa Angelica Loredana Anton – Attrice, Scrittrice e Giornalista

Dr.ssa Maria Berardi – Cineasta, Stilista ed Event Manager

Amb. Dr. Paolo Bragagna – Ambasciatore UNHRC/OIRD

M° Costantino Comito – Attore

Comm. Franco Danieli – Maestro di salvamento – Pres. UNCI Roma

Dr. Valerio de Gioia – Magistrato e Scrittore

Gr. Uff. Dr. Giuseppe Marceca – Medico e Segr. Gen.le UNCI Roma

On. Dr. Fabrizio Santori – Docente e Scrittore

PREMIO COLONNA D’ORO ALLA CARRIERA

Amb. Dr. Maurice Cereghini – Counseling Energetico e Amb.re OIRD

Prof. Giovanni De Ficchy – Scrittore, Criminologo, Docente e Diplomatico

Amb. Dr. Arturo Di Mascio – Trader e Ambasciatore OIRD/UUN

Alessandra Marinacci