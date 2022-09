Meteo Ancora freddo, maestrale e altri temporali. Leggi il dettaglio con le previsioni

Nelle prossime ore l'Italia continuerà ad essere avvolta da un clima freddo, da forti venti di Maestrale e anche da qualche locale temporale. Vediamo più nel dettaglio quali saranno le regioni più coinvolte fine a questa sera.



Nella prima parte del giorno, al Nord e su molte zone interne del Centro, sarà il freddo a farla da padrone con temperature diffusamente sotto lo zero e con estese gelate. Il meteo tuttavia si manterrà piuttosto tranquillo ad eccezione della Sardegna dove a movimentare l'atmosfera ci penseranno i forti venti di Maestrale pronti a rinnovare condizioni favorevoli ad isolati piovaschi, ma soprattutto a mareggiate sulle coste occidentali.



Qualche capriccio del meteo si registrerà inoltre su alcuni tratti del Sud ed in particolare sull'area del basso Tirreno con qualche pioggia anche temporalesca sui rilievi e settori costieri tirrenici della Calabria e della Sicilia, mentre risulterà più asciutto il tempo sul resto del Sud, ma anche qui in un cotesto decisamente ventoso.



Nel corso della giornata ed in particolare nelle prime ore del pomeriggio, un generoso soleggiamento addolcirà un po' i termometri al Centro-Nord e il tempo continuerà ad essere discreto fatta eccezione ancora per la Sardegna dove insisteranno le nubi e il forte Maestrale. Stesso discorso per le regioni del Sud con piovaschi possibili sull'area del basso Tirreno e nubi sparse altrove e sempre in un contesto ancora ventoso.







Previsioni Nei prossimi giorni si attiverà un vero e proprio canale del gelo con temperature sottozero su quasi tutta Italia. Il progressivo avanzamento dell’alta pressione dall’oceano Atlantico verso la Scandinavia favorirà la discesa da nord-est di impetuose correnti d'aria molto fredda di origine artica fin verso il Mediterraneo.



Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci indicano le previsioni fino a venerdì 15 gennaio.

Nonostante un moderato aumento della pressione in area mediterranea stia favorendo un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo su molte regioni, tra martedì 12 e mercoledì 13 sulle regioni meridionali potranno ancora verificarsi piogge, rovesci e qualche temporale, il tutto sotto lo sferzare di forti venti dai quadranti settentrionali. Un intenso maestrale sarà inoltre alla base di possibili mareggiate sulla Sardegna e sulle coste tirreniche del Sud.



Sul fronte climatico, come detto inizialmente, ci attendiamo un'atmosfera gelida al Nord e su gran parte del Centro, specialmente di notte quando le temperature, già sensibilmente diminuite in queste ultime 48 ore, si manterranno a tratti ben al di sotto dello zero con gelate diffuse sulla Val Padana, nelle vallate alpine e nelle aree interne del Centro come a Firenze e Perugia.



In seguito, e per la precisione nella giornata di giovedì 14, avremo una temporanea tregua dei venti freddi settentrionali (almeno nella prima parte del giorno, riprenderanno con più vigore in serata quando ci sarà un'irruzione ancora più fredda proveniente dai Balcani).



Le gelide temperature notturne del Centro-Nord guadagneranno qualche punticino verso l'alto e il meteo si manterrà tutto sommato tranquillo su molte regioni italiane, a parte un debole peggioramento del tempo al Sud a partire dal pomeriggio.



Arriviamo così alla vigilia del weekend quando nuove e gelide minacce in arrivo dal nordest europeo si affacceranno all'Italia con l'intento di portare il generale inverno su molte regioni del nostro Paese.



La giornata si chiuderà senza particolari scossoni salvo per una timida attenuazione del Maestrale sulle aree del Sud, ed i termometri pronti ad una nuova rapida discesa al Nord e su parte del Centro, preludio all'ennesima notte di gelo. (ILMeteo)

In aggiornamento