Meteo Arriva un crollo termico giù di 10°C. Ecco Le regioni interessate

Nei prossimi giorni cambierà la circolazione generale sull'Italia e le temperature saranno destinate a subire un brusco crollo anche di 10°C.

L'anticiclone nordafricano che soggiorna ormai da parecchio sul bacino del Mediterraneo inizia dare segnali di affaticamento e nonostante una temporanea e vivace ripresa di energia attesa proprio con l'inizio della nuova settimana, accuserà in seguito un duro colpo da parte di un vortice di bassa pressione in avvicinamento dell'Oceano Atlantico. Insomma, la tanto temuta calura africana non sembra destinata a durare a lungo.

Ma andiamo con ordine e vediamo per prima cosa quanto saliranno i termometri nelle prossime 24 ore e la tendenza successiva.



Già nel corso della domenica l'anticiclone africano tornerà in auge, per altro in forma piuttosto invadente e portando le temperature a toccare punte di 32-33°C su alcuni tratti della Val Padana e di 33-34°C su molte aree del Centro-Sud. Ma la giornata più calda però sarà quella di lunedì 12, non tanto per gli eventuali picchi di caldo ma soprattutto per la sua distribuzione in forma omogenea. A conti fatti farà molto caldo su tutto il Paese specialmente sulla Sardegna dove i termometri saliranno fino a toccare la soglia dei 40°C.

Tutto inizierà a cambiare invece da martedì 13 quando l'anticiclone africano cadrà nella tentazione di spostare il suo baricentro verso le sue terre d'origine lasciando aperta la strada ad un peggioramento del tempo su molte delle regioni settentrionali con un inevitabile graduale calo termico in estensione poi anche alla Sardegna. Continuerà invece una sorta di canicola sul resto del Centro e soprattutto al Sud.

In seguito tra mercoledì 14 e giovedì 15 la presenza di un vortice ciclonico sul nostro Paese manterrà condizioni di tempo capriccioso al Nord e su parte del Centro dove le temperature faranno registrare un ulteriore ed evidente abbassamento fino a 10°C in meno rispetto ai giorni precedenti, mentre il Sud continuerà a rimanere avvolto da un atmosfera sempre piuttosto bollente.

Qui le cose cambieranno solo sul finire della settimana quando l'aria fresca che accompagna il vortice ciclonico si sposterà in forma più evidente verso sud portando un evidente calo termico anche sul Mezzogiorno ma nel contempo favorendo un ritorno a temperature di nuovo caldine al Centro-Nord. (iLMeteo)

