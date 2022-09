Meteo: Caldo africano, poi per il Weekend, pioggia e temporali. Ecco le zone a rischio. Previsioni

Le temperature si preparano a subire una generale impennata sull'Italia e un vero e proprio boom di caldo a tratti anche afoso avvolgerà molte regioni con picchi ad oltre 30°C.

Dopo gli innumerevoli insuccessi da parte dell'alta pressione africana di conquistare il nostro Paese, ora la circolazione generale si sta sbloccando con l'anticiclone sub-tropicale che pare aver trovato l'energia necessaria per avvolgere gran parte del bacino del Mediterraneo.

Già nelle ultime 48 ore i valori di pressione sono in evidente aumento sulla nostra Penisola e anche le temperature hanno fatto registrare alcuni passi in avanti. Ma sarà nei prossimi giorni che i termometri sono destinati ad aumentare in maniera decisa, fino a raggiungere valori tipicamente estivi su tante città. Il caldo si farà maggiormente sentire anche a causa dell'umidità che renderà l'atmosfera piuttosto afosa.

QUANDO E DOVE FARA' PIU' CALDO? La fase più calda è attesa soprattutto tra venerdì 4 e sabato 5 quando i termometri raggiungeranno i picchi più elevati attestandosi intorno ai 29/30°C su molti tratti della Val Padana con punte anche di 31/32°C nelle aree dell'Emilia Romagna come a Bologna e Ferrara. Non saranno da meno anche parecchie aree del Centro. Nelle zone più interne della Sardegna i termometri potranno addirittura salire fino a 34/35°C. A ruota seguiranno la Toscana con 32°C previsti a Firenze e nel Lazio come a Roma dove la colonnina di mercurio toccherà i 30/31°C.



Anche sul Mezzogiorno il caldo si farà sentire, ma soprattutto in Sicilia dove le temperature massime potranno sfiorare anche i 33/34°C come a Siracusa.

Ora la domanda nasce spontanea: riusciremo dunque a vivere una fase di prolungato caldo bel tempo? Durerà il caldo? La risposta è NI ! Più NO che SI. Salvo sorprese infatti, già nel corso di sabato una minacciosa perturbazione temporalesca si avvicinerà all'arco alpino, dove nel pomeriggio provocherà un rapido peggioramento, preludio questo ad una domenica piuttosto capricciosa per le regioni del Centro-Nord.



Giocoforza, anche le temperature si vedranno costrette a fare un piccolo passo indietro su queste zone, mentre il Sud continuerà a godersi un contesto estivo.

Nonostante nei giorni successivi il tempo continuerà a risultare dinamico, le temperature si manterranno tutto sommato abbastanza in linea con il periodo, anche se saranno comunque soggette ai capricci del meteo. A conti fatti laddove ci sarà più sole continuerà a fare caldo, mentre in presenza di fenomeni temporaleschi i termometri si manterranno leggermente sottotono.

Previsioni per il weekend



Il prossimo weekend sarà un po' a due facce: se la prima parte sarà caratterizzata dal picco di questa prima fase di caldo africano della stagione, la seconda vedrà una vera e proprio batosta temporalesca con grandine.

Nei prossimi giorni l'alta pressione ci giocherà dunque un brutto scherzetto in quanto ci illuderà proponendoci la prima vera fiammata africana, ma si farà quasi immediatamente trafiggere da una perturbazione temporalesca. A conti fatti si confermerà ulteriormente questo continuo di alti e bassi sul fronte meteo-climatico che ha praticamente caratterizzato tutto il corso della primavera e che, viste le prospettive future, potrebbe proseguire anche per un pezzo d'estate.



Nel corso del prossimo weekend accadrà un po' di tutto. Passeremo da un sabato molto caldo e afoso a una domenica piuttosto capricciosa, specie per molte regioni del Centro-Nord, con le temperature saranno costrette a calare.

Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire più nel dettaglio come evolverà la situazione.

Partiamo dalla giornata di sabato 5 la quale, nonostante un clima caldo ed afoso per tutti, ci farà comunque capire che qualcosa sta cambiando. Un generale aumento delle nubi è infatti atteso sull'arco alpino centro-occidentale e su molti angoli del Centro.



Col passare delle ore servirà addirittura l'ombrello sulle montagne del Nord per lo scoppio di temporali e su molti tratti interni del Lazio per alcuni piovaschi passeggeri. Locali piovaschi tra il pomeriggio e la sera potranno bagnare inoltre le pianure dell'Emilia Romagna e in serata pure sul Veneto.

Sarà questo il preludio ad una domenica 6 dove il contesto estivo farà un passo indietro per lasciar maggior spazio ad uno scenario di forte instabilità con frequenti focolai temporaleschi. Al Nord sotto osservazione saranno soprattutto le regioni del Triveneto dove il temporale potrà scoppiare praticamente ovunque risultando inoltre di forte intensità ed accompagnato da raffiche di vento e locali grandinate.

Qualche temporale inoltre potrà interessare pure la Lombardia, più salvi invece Piemonte e Liguria.



Scendendo verso il Centro, il tempo peggiore lo troveremo su Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo. Anche qui attenzione ai temporali, specialmente a ridosso dei rilievi. Piogge irregolari interesseranno inoltre alcuni tratti della Sardegna e, verso sera, alcuni angoli del Sud, come la Campania e la Puglia, ma qui si tratterà comunque di fenomeni abbastanza deboli e localizzati.



Sulle regioni meridionali, infatti, la perturbazione sarà ben poco attiva e dunque pure la domenica trascorrerà in un contesto tranquillo e prettamente estivo. (iLMeteo)

In aggiornamento