Meteo Caldo diffuso su tutte le regioni, punte fino a 25°C. Previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

L'anticiclone delle Azzorre sta cominciando ad avvolgere il nostro Paese e le condizioni meteo già divenute piuttosto stabili ne sono la chiara ed evidente testimonianza. Ci sono dunque tutti presupposti per vivere alcuni giorni di tempo stabile e con temperature in generale rialzo. E' infatti imminente una fase di caldo diffuso per il periodo che porterà i termometri a salire fino a toccare punte di 24-25°C su alcuni angoli d'Italia.

Ma vediamo più nel dettaglio DOVE farà più caldo cercando anche di capire quanto durerà.

Martedì, dopo una nottata ancora piuttosto freddina al Nord e su alcuni tratti delle vallate interne del Centro, le temperature massime faranno comunque registrare su tutto il Paese un discreto aumento rispetto alle 24 ore precedenti. Tuttavia la fase più calda è attesa soprattutto per le giornate di giovedì e venerdì. In questo frangente i valori diurni saliranno di parecchi gradi su tutto il Paese specialmente al Nord e su gran parte del Centro. I picchi più elevati di temperatura si toccheranno nelle vallate del Trentino alto Adige dove la colonnina di mercurio potrà salire fino a 25°C. Valori diffusamente prossimi ai 20-22°C si avranno su gran parte delle città del Nord ma anche al Centro come a Firenze e Roma.

Discorso diverso invece per il Sud dove nonostante anche qui i termometri saliranno ulteriormente, il clima si manterrà meno caldo rispetto al Centro-Nord e le temperature massime faticheranno a raggiungere i 19-20 gradi.

Ma questa fase di caldo fuori stagione potrebbe bruscamente interrompersi nel corso del weekend quando masse d'aria molto fredda in discesa dal nord Europa potrebbero minacciare l'Italia con un possibile peggioramento delle condizioni meteo ed un netto calo termico. Ne sapremo di più comunque nei prossimi aggiornamenti. Notiza segnalata da (iLMeteo)